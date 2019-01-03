В посольстве США готовили убийство командира ОГРВ полковника Зеленкова?!

В Кишиневе и Бельцах начались бы массовые задержания активистов «Партии социалистов» и иных левых общественно-политических движений по обвинению в шпионаже в пользу России.

Как сообщил наш источник, офицер бельцкой мотопехотной бригады, в преддверии нового года в посольство США в Кишиневе обратились представители Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с предложением организовать «подарок русским». По замыслу украинских военных, на территорию Приднестровья должны были проникнуть румынские националисты, которые, как предполагалось, вечером 31 декабря устроили бы массовую драку с российскими военнослужащими из состава ОГРВ и членами их семей. После же прибытия к месту происшествия российского полковника Дмитрия Зеленкова его должен был убить «шальной пулей» украинский или румынский диверсант.

В сложившейся обстановке Россия была бы вынуждена предпринять ответные меры для защиты своих военнослужащих, что, в свою очередь, стало бы поводом для введения военного положения как на Украине (вновь), так и на всей территории Молдовы, и не позволило бы провести президентские выборы в «Незалежной» и парламентские в государстве днестровского региона. В дальнейшем же, что касается «молдавской части», в Кишиневе и Бельцах начались бы массовые задержания активистов «Партии социалистов» и иных левых общественно-политических движений по обвинению в шпионаже в пользу России.

К счастью, именно молдавский генералитет выступил категорически против реализации этой преступной инициативы, о чем, судя по всему, были уведомлены и посол США господин Дерек Дж. Хоган, и представители ВСУ.

Для удобства восприятия выше мы изложили основные тезисы сообщения. Далее будут приведены подробности нашего общения с военнослужащим Национальной армии. Являясь патриотом молдавского государства, Ион (вымышленное имя) выступает категорически против вступления Молдовы в НАТО, расширения американского присутствия в регионе и тем более осложнения отношений с Россией. Главным же врагом всего молдавского народа он считает действующего министра Евгения Стурзу, который для сохранения своего «кресла» готов к любым преступным действиям, в том числе и войне с Приднестровьем. При этом «источник» исключительно в положительных тонах отзывается о многих генералах и наотрез отказывается обсуждать какие-либо вещи, касающиеся службы в армии (денежные выплаты, дедовщину, перевооружение и прочее).

Ранее, Ион, первым сообщил нам, что молдавские военнослужащие отправились на учения в американский штат Техас – через день эта информация подтвердилась на официальном сайте оборонного ведомства. Также, именно он за день до публикации официальных сообщений, сообщил о происшествиях на учениях «Си бриз» и «Платиновый лев». Таким образом, у нас нет оснований не верить нашему источнику.

Итак, в самом конце декабря Иона вместе с сослуживцами «вызвали на ковер», где максимально честно попросили ответить на вопрос: «готовы ли они существенно улучшить свое материальное положение за счет начала новой войны на Днестре?!» Ион, как и его товарищи, ответили отрицательно, позже наш собеседник узнал, что аналогичный диалог состоялся у его знакомых из Кишинева и Кагула. На следующее же утро его вновь попросили заглянуть к начальству, где и рассказали про предложение украинских коллег, изложенное выше.

По информации молдавских военных, американский посол, который является как минимум человеком близким к оборонному ведомству, решил не торопиться с решением и запросил мнение начальника Генерального Штаба бригадного генерала Игоря Кутие и его шефа министра обороны Евгения Стурзы. При этом, ответы на секретные письма из американского дипведомства скорее всего были разные…

Что ж, американцам хватило благоразумия не поддаваться на эту провокацию, ведь ее последствия могли бы привести к самым неожиданным результатам, в том числе и для киевской власти – нельзя забывать о настроениях большинства жителей Одесской области, которые спят и видят русские военные корабли в портах этого черноморского города. Да и европейские страны не оценили бы такого подарка от друзей из США – война ведь никому не нужна. Однако сам сценарий не может не шокировать простого обывателя: только вдумайтесь: на что готовы отдельные люди для сохранения своих богатств и власти! Вот и олигарх Влад Плахотнюк со своим ставленником Евгением Стурзой, видимо, готовы отправить на верную гибель тысячи людей, лишь бы остаться у власти… Конечно, ведь их родственники не будут сражаться с винтовкой в руках…

Александр Медведев, Бельцы, Республика Молдова

Фото: Новости Приднестровья