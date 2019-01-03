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Общество
Президент Молдовы пригласил своих предшественников в обновленное здание президентуры
03.01.2019

Игорь Додон пригласил всех бывших президентов Республики Молдова посетить обновленное здание Администрации Президента.

Президент Молдовы Игорь Додон вместе со своими предшественниками Мирчей Снегуром и Петром Лучинским, принявшими приглашение, провели экскурсию по отремонтированному зданию президентуры. Они прошлись по залам заседаний, расположенным в здании, в том числе посетили зал, где была принята Декларация Независимости Республики Молдова. Глава государства с интересом послушал воспоминания двух экс-президентов об исторических событиях, которые происходили в этом здании.

Приглашенные были приятно удивлены нынешним состоянием здания Администрации Президента, которое находилось в запустении девять лет, а сегодня вновь обрело былое величие.

- Мы выразили надежду на то, что будущие поколения не допустят осквернения государственных символов. Кроме того, мы обменялись мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике страны и о перспективах развития РМ, - сообщил президент Молдовы на своей странице в Facebook.

По завершении беседы Игорь Додон поздравил Мирчу Снегура и Петра Лучинского с новогодними праздниками. 


 
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