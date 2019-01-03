Партия Шора считает, что ей завидуют "старые политики, которыми граждане уже сыты по горло"

Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не регистрировать список кандидатов Партии Шор на парламентских выборах по общенациональному округу является „очередной политической провокацией”. Такое заявление распространила политическая партия „Шор”, в нём также отмечается, что решение ЦИК основано на „выдуманных причинах”, передаёт IPN.

В заявлении говорится, что это уже не первый случай, когда партии чинят препятствия в участии в избирательных кампаниях: „столь же неправильно и незаконно были отстранены от участия в избирательной кампании кандидат партии в президенты, на выборах 2016 года, и кандидат в примары Кишинёва, на новых выборах в 2018 году”.

„Мы понимаем, что кто-то обеспокоен ростом нашей популярности и доверия к нам граждан. Мы хорошо понимаем, что старые политики, которыми граждане уже сыты по горло, которые не способны на конкретные дела, готовы на всё, лишь бы сохранить свои должности, чтобы иметь возможность продолжать дурачить людей. Кроме того, мы понимаем, что являемся серьёзными конкурентами для Партии социалистов, которая истерично пытается повлиять на членов ЦИК”, - говорится в заявлении политформирования.

В заявлении также отмечается, что Партия Шор в обязательном порядке, несмотря на все старания её недругов, примет участие в избирательной гонке-2019 и одержит победу.

Кандидаты в депутаты парламента Республики Молдова по общенациональному округу от Партии Шор не были зарегистрированы в качестве участников парламентских выборов от 24 февраля 2019 года. Решение о регистрации не набрало необходимого количества голосов членов Центральной избирательной комиссии на её заседании в четверг, 3 января. Причиной, на которую ссылается Центризбиркомом, является несоблюдение установленных законом процедур выдвижения кандидатов и утверждения их списка: зафиксированы факты несоблюдения полномочий председателя партии.