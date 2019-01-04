Сенсационная версия израильского адвоката — «Почему Сталин создал Израиль»

Результаты голосования в ООН в 1947 году по вопросу разделения Палестины на два государства – арабское и еврейское – удивили даже будущих руководителей Израиля. Многим было очевидно, что за решением подержать создание сионистского государства, со столицей в Иерусалиме стоял сам Сталин, но что побудило «отца народов» пойти на такой шаг, до сих пор оставалось загадкой.

Совершенно новую – весьма спорную, но любопытную – версию исторического события предложил известный израильский адвокат Алекс Раскин. В эксклюзивном интервью корреспонденту «МК» Александру Розензафту он впервые озвучил свои неожиданные и неоднозначные предположения о возможных мотивах решения Сталина. Они оказались покрытыми таким плотным пластом тайн, что сразу стало понятно, почему больше 70 лет исследователи современной истории даже боялись размышлять о них вслух.

– Почему вы посчитали неверными традиционные версии объясняющие решение Иосифа Сталина поддержать создание сионистского государства в Палестине?



– По моему мнению, государство Израиль обязано своим существованием Соломону Михоэлсу [общественный и театральный деятель Соломон Михоэлс был убит под видом ДТП 12 января 1948 г. в Минске — -Авт.]. Роль Михоэлса в этом ключе никогда не рассматривалась ни одним историком.

Что касается Сталина, то нет никакого сомнения, он на самом деле являлся ключевой фигурой в вопросе образования Израиля. Сталин не просто был согласен с созданием сионистского государства в Палестине, а явно поставил перед собой цель, которой добивался любой ценой.

Вот, историческая зарисовка. К ноябрю 1947 года в ООН состояли 58 стран. Для принятия положительного решения «За», должны были проголосовать две трети Генеральной ассамблеи ООН.

26 ноября 1947 года было проведено предварительное голосование. Вполне возможно, «предварительным» оно стало считаться после того, как стали известны неудачные для Израиля результаты: за — 25, против — 13 при 17-ти воздержавшихся.

На первом голосовании отсутствовали Филиппины, Парагвай и Таиланд. К 29-му ноября представители первых двух стран были доставлены на заседание. Почему не приехала делегация Таиланда не известно и по сей день.



29 ноября 1947 года результаты оказались другие: за -33, против — 13 и воздержалось – 10. Рубеж был пройден.

Считалось, что между 26 и 29 ноября шла активная разъяснительная работа с колеблющимися, давшая положительные результаты.

— Не исключаю, разъяснение велось людьми Судоплатова. У них всегда был редкостный дар убеждения.

Существует легенда, в соответствии с которой представители будущего Израиля якобы шантажировали Нельсона Рокфеллера, добиваясь от него применить свое влияние в латиноамериканских странах. Крайне сомневаюсь в таком развитии событий. Если Рокфеллера, кто и мог шантажировать, так опять-таки только Лубянка.

Роль американцев в вопросе создания Израиля, как ни странно, была незначительной, поскольку Государственный департамент США выступал против.

Все эти известные факты четко показывают какое упорство проявил Сталин для создания в Палестине еврейского государства.

Уже после голосования в ООН в период войны за Независимость, власти Чехословакии поставляли оружие в Израиль. Понятно по чьему приказу они действовали. Существует также версия, (Израиль ее отрицает), об участии советских офицеров в войне 1947 года с арабскими государствами, в качестве инструкторов. Я склонен считать, что это имело место. Судя по всему, в Ташкенте существовала секретная школа, в которой готовились специалисты – евреи, официально объявленные погибшими, либо пропавшими без вести в период Отечественной войны.



Во всяком случае примерно лет двадцать назад мне довелось встречаться с людьми, утверждавшими, что их пропавшего в 43-45 году родственника видели в вскоре после окончания войны в Ташкенте, а затем через много лет уже в Израиле. В тот же период времени я связывался как с музеем Хаганы (Хагана — еврейская подпольная военная организация в Палестине времен британского мандата), так и с другими историками, которые мне ответили, что фактов подтверждающих данное утверждение у них не имеется.

– Какими же мощными могли были быть реальные мотивы Сталина объясняющие его последовательность в поддержке цели всемирного сионистского движения, создать государство Израиль, не где-нибудь , а именно в Палестине?

– У историков нет ответа на этот вопрос. Общепризнанной версией считается, что Сталин видел в создании Израиля противовес Британии на Ближнем Востоке.

Я считаю такое объяснение далеким от действительности. Уже к 1947 году Англия заявила о нежелании продлевать свой мандат в Палестине.

Кроме того, такие страны как Новая Зеландия, Канада, Австралия, являющиеся странами Британского Содружества, проголосовали за Израиль. Сама же Англия по этическим соображения воздержалась от голосования.

Голда Меир считала, что Сталин помог Израилю по гуманным соображениям. Подобное «романическое» убеждение Голды лишний раз указывает на то, что действия Сталина были никому не понятны.

Никому. Кроме — Соломона Михоэлса…

Я склонен поверить, что Сталин с помощью Михоэлса заключил сделку с сионистским движением: атомная бомба в обмен на Израиль.

– ?!

– Вернемся в 1943 год. Михоэлс вместе с поэтом Исааком (Ициком) Фефером едет в Америку. Фефер курировался непосредственно зам. начальником управления генералом Элизаром Райхманом.

Судя по всему, перед поездкой оба встречались с Лаврентием Берией.

Официальная цель поездки — сбор средств от богатой еврейской общественности для оборонной промышленности СССР, с целью ускорения Победы над фашистской Германией.

По моему предположению, реальная задача Михоэлса состояла в том, чтобы договориться с представителями Международного еврейского конгресса о сделке со Сталиным.

А Фефер должен был «присматривать» за Михоэлсом и быть на связи с Лубянкой, для решения оперативных вопросов.

В тот момент подобная сделка была выгодна всем сторонам.

СССР отставал в разработке ядерной бомбы от США, а что еще страшнее от Германии.

Для сионистов это тоже был единственный шанс создать Израиль.

Представим себе, что Сталин не проделал бы всю эту работу в ООН и тогда вполне возможно, воссоздание Израиля было бы отложено на десятилетия, а может ни состоялось бы вовсе.

Естественно, что ни ведомство Гувера, ни другие официальные американские лица о достигнутой договоренности ничего не знали.

Надо иметь в виду, в те годы, лидеры мирового сионизма, находившиеся в США не слишком-то уютно там себя чувствовали. За ними велась слежка, лидеры США отказались принять еврейских беженцев и не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить уничтожение евреев в Европе. Следовательно, сантиментов к Америке у них не было. И понятно, что их выбор был в пользу создания государства Израиль.

Одним из инициаторов создания атомной бомбы являлся Альберт Эйнштейн, позиция которого по отношению к созданию государства Израиль также была хорошо известна.

Руководителем Манхэттенского проекта был еврей Роберт Оппенгеймер. Над проектом работали ученые-евреи: Отто Фриш, Эдвард Теллер, Нильс Бор, Лео Силард, Джон фон Нейман, Джозеф Ротблат, Исидор Раби, Станислав Улам, Александр Сакс, Джон Кемени, Джеймс Франк .



За ядерный шпионаж в пользу СССР были осуждены — супруги Розенберг, Дэвид Грингласс, Генри Голд, Мортон Собелл и еще около пятнадцати человек. В основном все они были евреи.

Все эти факты укрепляют жизнеспособность моей версии.

– Не кажется ли вам, что выбор Соломона Михоэлса для такой деликатной миссии, не совсем оправдан? Ведь, он был известен, не как сторонник воссоздания еврейского государства в Палестине, а на территории современного Крыма, где в средние века существовало иудейское царство?

– Скорее всего до поездки в Америку Михоэлс искренне верил в идею с Крымом. Выступления Михоэлса в Америке с целью сбора денег для создания еврейской автономии в Крыму, начались ближе к завершению его поездки. Видимо вопрос Крыма был предназначен для конспирации уже имеющихся соглашений.

Кроме того, я сомневаюсь, что международные сионистские руководители стали бы обсуждать проблему переселения евреев в Крым. Они рассматривали лишь один путь – репатриацию в Израиль.

– На ваш взгляд, почему тогда убили Михоэлса, ведь свою миссию в Америке он выполнил успешно?

– Понятно, Сталин не хотел оставлять свидетелей. Резолюцию по созданию Израиля была принята 29 ноября 1947 года, а 12 января 1948 года, через полтора месяца после этого, был убит Михоэлс.

В начале 1950 года и в Америке начались разоблачения причастных к передачи секретных данных Москве.

Все фигуранты имеющие отношения к этой истории получили различные сроки тюремного заключения. Только супруги Розенберг, хотя они были единственные, кто не имел прямого доступа к секретным сведениям, и единственные, против кого не было однозначных доказательств, оказались на электрическом стуле.

Скорее всего они единственные из всей группы знали о цели передачи атомных секретов.

Судьей на процессе был еврей Ирвинг Кауфман, занявший этот пост только за два года до этого.

Кстати, председатель Всемирного еврейского конгресса Стивен Ваиз умер 19 апреля 1949 года, а вице-президент Джойнта Джозеф Хаймон 10 февраля 1949 года.

Трудно сказать были ли их смерти естественными, но факт в том, что умерли они примерно через полтора года после создания государства Израиль – и если моя версия в отношение сделки верна, то наверняка они оба имели к ней отношение.

— Коммунист Сталин никогда не верил сионистам и судя по цепочке исторических событий последовательно выступал в качестве их ярого идеологического противника. Если ваша версия верна, то поразительно, как сионисты поверили обещаниям Сталина?

– Конечно для великого кормчего ложь и обман были обычным делом. Он вполне мог получить чертежи атомной бомбы и не выполнить своих обязательств в отношении Израиля.

Но не надо забывать с кем он имел дело. Скорее всего, его оппоненты предусмотрели такой исход событий и подстраховались. Вполне возможно, самую ключевую информацию Сталин должен был получить после ноября сорок седьмого года.

Если исходить из предположения, что смертная казнь Розенбергов была частью зачистки, проведенной Сталиным, то становится ясно почему их сдали только в пятидесятом году.

По одному из утверждений, когда схемы и чертежи, которые Грингласс передавал Розенбергам, а те своим кураторам (интересно как они из советской разведки попали в руки ФБР) показали американским физикам, те назвали их «карикатурой», пояснив, что в них нет ключевых вещей, без которых раскрыть секрет атомного оружия невозможно.

Вполне возможно, что именно эти ключевые вещи Сталин получил после 29 ноября 1947 года. И скорее всего это произошло в период с 29 ноября 1947 года по 12 января 1948 года.

6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление из которого следовало — у СССР уже есть атомная бомба. Молотов, конечно, поспешил на двадцать три дня, но такое заявление подтверждает связь между атомной бомбой и голосованием в ООН.

Хочу вернуться к советским инструкторам, предположительно принимавшим участие в войне за Независимость Израиля.

Великая Отечественная Война закончилась в сорок пятом году. Их родственники получали похоронки, либо люди объявлялись пропавшими без вести. Следовательно, еще до окончания войны началась подготовка кадров для Израиля, что подтверждает наличие договоренностей.

И еще несколько слов об одной центральной фигуры в моей версии.

1 февраля 1943 года И. В. Сталин подписал решение Государственного Комитета Обороны о программе работ для создания атомной бомбы под руководством В. М. Молотова. Вскоре контроль над этим проектом перешел к Берии.

Михоэлс поехал в Америку летом 43 года. Нет сомнения, что его поездку курировал Берия.

9 января 1953 года было объявлено о «Деле врачей.»

В конце февраля 1953 года был арестован профессор Мирон Вовси — двоюродный брат Михоэлса.

Через несколько дней после ареста Вовси — 1 марта 1953 года на Ближней даче находят парализованного Сталина

Сталин умер 5 марта 1953 года.

4 апреля 1953 года «Дело врачей» было закрыто, и все арестованные освобождены, а сам Вовси был освобожден еще раньше. Стряпчий этого дела Рюмин был арестован по личному распоряжению Берии. 3 апреля 1953 года (до официального объявления о реабилитации врачей) Лидия Тимощук была лишена ордена Ленина, который получила за «разоблачение вредителей».

Опять совпадение в хронологии событий? Маловероятно. Скорее всего, во время поездки в Америку Михоэлс не только вложил колоссальную лепту в будущее провозглашение государства Израиль, но и «закрыл» личные вопросы Берии. Например, оказание тому помощи, когда он придет к власти в СССР в обмен на борьбу с антисемитизмом.

Не надо забывать и темную историю со службой Берии в мусаватистской контрразведке Азербайджана, имевшей деловые связи с английской разведкой.

— Несомненно встанет вопрос об источниках выдвигаемой вами версии…

— По понятным причинам каких-либо официальных документов по этой теме не существует и не могло существовать, но и опровергнуть мою версию не чем.

Все приведенные выше данные давно всем известны. Я лишь посмотрел на них под другим углом.

Справка «МК». Алекс Раскин, адвокат. До репатриации в Израиль, служил в оперативно-следственных подразделениях милиции, срочную службу проходил в роте особого назначения внутренних войск МВД СССР. А в Израиле – совершенно невероятный случай, стал первым репатриантом девяностых годов из бывшего СССР, принятым на работу в спецслужбы полиции Израиля. Много лет служил в одном из самых секретных подразделений, Международном отделе по борьбе с организованной преступностью, при Генеральном штабе полиции Израиля.