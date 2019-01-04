Гордость Кишинева – гостиница «Интурист», ныне «Националь»

Гостиницы, как и вокзалы, являются лицом любого города, особенно столицы, ведь именно они делают его радушным и приятным для гостей и приезжих.

В Кишиневе настоящим украшением города была одна из лучших гостиниц советского периода – знаменитый «Интурист», переименованный позже в гостиницу «Националь». Здесь был шикарный ресторан, уютные бары и комфортабельные номера.

Однако поддерживать в рабочем состоянии, содержать и обслуживать гостиницу, стоящую на балансе предприятия «Молдова-Тур», 83,25% акций которого принадлежало государству, в современной Молдове оказалось некому. И гостиница была выставлена на приватизацию.

Каким образом в 2016 году она оказалась в собственности никому не известной компании из Каушан, пусть останется на совести тогдашних властей. Суть в том, что новый «владелец» так и не выполнил условий договора и не вложил в приобретенную собственность ни одного лея (доллара, евро). И вот уже 12 лет в самом центре Кишинева высится груда руин, ставшая прибежищем бомжей и прочих асоциальных элементов.

Правительство уже неоднократно заявляло о намерении расторгнуть договор с проштрафившейся компанией, но по какой-то причине это дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Эти старые снимки наглядно демонстрируют, чего лишились жители города в результате этой так называемой приватизации.

Это наш тот Кишинев, который мы все помним и любим... Так выглядела гостиница и площадь перед ней прежде

Так гостиница выглядит сегодня

А это площадь перед ней. Бывший фонтан...