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Экономика
100 млн леев готовы потратить столичные власти на обустройство дворов
04.01.2019

Впервые столичные власти выделили на обустройство дворов в Кишиневе в 2019 году более 100 млн леев.

Эти деньги муниципальные власти планируют потратить на строительство тротуаров, обустройство аллей, ремонт освещения, устройство парковочных мест и другие цели. Врио примара Руслан Кодряну призвал преторов столичных секторов реализовывать все проекты совместно с гражданами.

- 72 млн леев выделено на ремонт 200 000 кв.м дорог и тротуаров во дворах жилых домов, 10 млн леев на благоустройство 20 000 кв.м парковочных мест, по 5 млн леев на каждый сектор для устройства скверов, аллей, парков и других проектов, о которых просят граждане, и 28,5 млн леев на ремонт освещения, - рассказал Руслан Кодряну изданию alocapitala.md.

Кодряну пригласил жителей столицы принять активное участие в обсуждении и принятии решений по благоустройству дворов и предлагать собственные идеи по улучшению микрорайонов, в которых они проживают. Свои предложения кишиневцы могут направлять на страницу примэрии в социальной сети или на его личную страницу: https://www.facebook.com/rucodreanu

Предложения можно отправлять также непосредственно на адреса претур Кишинева:

Претура сектора Центр – https://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=444 

Претура сектора Буюканы – http://www.preturabuiucani.md/

Претура сектора Ботаника – https://www.chisinau.md/category.php… 

Претура сектора Рышкановка – https://www.chisinau.md/category.php…

Претура сектора Чеканы – https://www.chisinau.md/pageview.php… 

 Подробнее:  http://bloknot-moldova.md/news/100-mln-leev-gotovy-potratit-stolichnye-vlasti-na--1055585


 
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