Жителей Молдовы вновь ждет похолодание и усиление ветра

В ближайшие сутки похолодает на всей территории республики, при этом будет пасмурно и ветрено.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, завтра, 4 января, несколько похолодает, но будет по-прежнему пасмурно. В северных районах республики температура воздуха в дневное время будет на один-два градуса ниже нуля, ночью столбики термометра опустятся до – 6 градусов Цельсия. К вечеру возможны осадки. При этом во второй половине дня ожидается усиление ветра, порывами до 11 м/с.

Практически такая же погода будет в центральных районах Молдовы и в Кишиневе, только ветер начнет усиливаться еще с ночи и его порывы могут достигать 12 м/с. На юге республике, как обычно, будет на несколько градусов теплее, но тоже пасмурно и ветрено.