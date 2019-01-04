Бог не фраер – золото вернулось: В Кишиневе задержан мужчина, ограбивший Кафедральный Собор и едва не убивший сторожа

Грабитель не нашел ничего лучше, как таскать украденные предметы культа и золотые украшения постоянно с собой.

Мужчина в возрасте 34 лет из Кантемирского района был задержан правоохранительными органами по подозрению в причинении ущерба сторожу Кафедрального собора «Na terea Domnului» в Кишинёве и краже нескольких предметов из храма. Об этом на своей страничке в Фэйсбуке сообщил заместитель начальника Национальной полиции Георгий Кавкалюк.

Как сообщают правоохранительные органы, ранее мужчина привлекался к ответственности за другие преступления. Напомним, что накануне Молдавская Митрополия заявила, что если вор покается, его от церкви не отлучат.

За совершённое преступление, подозреваемый рискует получить тюремный срок до 15 лет.

Напоминаем, что утром 27 декабря 2018 года на церковного служителя в возрасте 79 лет напали со спины.

Оставив служителя в критическом состоянии, преступник украл несколько ценных предметов из собора, в том числе икону Божьей Матери из Хырбовэца.

Позже, Митрополия Кишинёва и всея Молдовы сообщила, что церковный служитель Василе Гимп находится в тяжёлом состоянии в Институте Скорой Помощи, в секции реанимации.