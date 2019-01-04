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Политика
НДА – в ЦИК: «Мы не участвуем по одномандатным округам, только по национальному списку»
03.01.2019

Народное движение «Антимафия» сегодня подало в ЦИК документы для регистрации в качестве конкурента на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, сообщает ТРИБУНА.

Лидер политформирования Серджиу Мокану сообщил более подробную информацию.

«Мы в ЦИК. Мы очень хотели бойкотировать выборы. Это игра без правил. Теперь мы участвуем в игре без правил, мы называем это «казино». Мы будем участвовать только с национальным списком. 36 человек будут включены в наш список. Мы не думаем, что в «казино» Плахотнюка есть место единству оппозиции. Мы не участвуем по одномандатным округам, только по национальному списку», – уточнил Мокану.

Зампред НДА Даниела Бодруг отметила призыв, обращенный ранее в адрес оппозиции.

«Мы не хотели этой избирательной кампании. Мы сделали все, что смогли, призывая оппозиционные партии объединиться против власти. Но никто не отозвался», –    заключила она.

Михаела Коноваль


 
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