Утраченную свободу или право трудно обрести вновь, посол ЕС

Глава Представительства Европейского союза в Республике Молдова, Петер Михалко, заявляет, что ЕС озабочен ухудшением ситуации со стандартами демократии и верховенством закона, имевшим место в Молдове в прошлом году, в том числе речь идёт о свободе и плюрализме средств массовой информации. „Моё послание представителям СМИ: в особенности хотел бы призвать вас соблюдать этические критерии профессии журналиста и осознать то, что утраченную свободу или право будет очень трудно обрести вновь”, - заявил посол в интервью для Media Azi, которое цитирует IPN.

Европейский чиновник отметил, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова включает в себя положения о свободе СМИ, и эта тема систематически обсуждается в рамках политического диалога между ЕС с Молдовой. „Как это указано и в выводах Совета по иностранным делам от февраля 2018 года, Евросоюз призвал Республику Молдова обеспечить прозрачность и конкуренцию в сфере телерадиовещания, обратить внимание на концентрацию собственности в области средств массовой информации и обеспечить среду, которая благоприятствовала бы деятельности независимых СМИ и предоставляла высококачественную информацию своим гражданам”, - отметил посол.

Петер Михалко приветствует принятие парламентом закона, в котором подробно изложены полномочия Совета по конкуренции в отношении сектора СМИ, это также является одной из мер, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании между ЕС и Молдовой в качестве условия предоставления макрофинансовой помощи. Чиновник призывает Совет по конкуренции и Координационный совет по телевидению и радио отслеживать, давать оценку и реагировать на аспекты, связанные с отсутствием свободы работы на рекламном рынке, либо отсутствием прозрачности в отношении конечных бенефициаров СМИ. По его словам, сама пресса, особенно специализирующаяся на расследованиях, играет очень важную роль в плане привлечения и удержания внимания общества, компетентных учреждений и внешних партнёров к этим темам.

Глава Представительства ЕС заявил, что доступ к информации должен быть гарантирован за счёт баланса между сферами общественного и частного интереса. В любом обществе должно иметься определение норм надлежащего управления и прозрачности, учитывающее развитие общества и гражданского духа, административных возможностей, добропорядочности в рамках институционального и политического климата. По мнению посла, когда все эти параметры не имеют должного развития, естественно, что доступ к информации начинает играть решающую роль для демократии. „К сожалению, сессия парламента завершилась без принятия законодательных поправок, разработанных парламентской Рабочей группой по совершенствованию законодательства в области СМИ, – касательно доступа к информации и спорных моментов, связанных с новыми положениями, предлагаемыми в сфере защиты персональных данных”, - сообщил Михалко.

Европейский чиновник рассказал, что имелось желание достичь прогресса и в принятии оставшихся законов, связанных с рекламой, налоговыми стимулами и доступом к информации, дабы обеспечить наличие правовой базы более высокого качества. Одновременно с промульгированием Кодекса аудиовизуальных медиауслуг и его вступлением в силу, начиная с 1 января 2019 года, властям рекомендуется приступить к его практическому применению. Прежде всего, речь идёт об аспектах, связанных с новыми задачами КСТР в области мониторинга, а также о реформировании общественной телерадиокомпании Teleradio-Moldova.