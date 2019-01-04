98% работодателей представили в НКСС трудовые книжки работников для сканирования

Национальная касса социального страхования завершила до 15 декабря 2018 года процесс сканирования данных из трудовых книжек для заполнения личных счетов застрахованных лиц с информацией о трудовом стаже, реализованного до 1 января 1999 года. 98% экономических агентов, опубликованных в Официальном мониторе, которые должны были представить в НКСС трудовые книжки для сканирования, сделали это. Впоследствии книжки были возвращены в срок. 2% работодателей не выполнили в установленные сроки обязательства по представлению трудовых книжек для сканирования.

Начальник Управления индивидуального учета плательщиков НКСС Клара Сорочан сказала для IPN, что в случае непредставления трудовых книжек хозяйствующими субъектами, они могут быть представлены физическими лицами в любое время и нет установленных сроков в связи с этим. Физические лица могут представить книжки в ТКСС, там, где у них есть прописка. После сканирования документ сразу возвращается лицу. Вместе с тем, согласно постановлению правительства, работодатели, которым вернули трудовые книжки работников, должны были до 28 декабря 2018 года вручить их сотрудникам.

После получения трудовых книжек от работодателей, работники обязаны их сохранить, потому что записи в данном документе сохраняют силу и могут быть использованы в случае необходимости. Например, книжки могут быть использованы в случае, если лицо должно подтвердить трудовую деятельность в определенной области, которая может повлиять на заработную плату. В случае утраты трудовой книжки, при выходе на пенсию человек может представить другие подтверждающие документы для подтверждения страхового стажа, например, приказ о приеме на работу и об увольнении в рамках учреждения, в котором работал, а так же другие документы, предусмотренные действующей нормативной базой.

По словам Клары Сорочан, НКСС просканировала информацию из трудовых книжек в целях заполнения личных счетов застрахованных лиц для последующего назначения пенсии. „В условиях, когда трудовая книжка будет вручена застрахованному лицу до выхода на пенсию, с человеком всякое может случиться. Сканирование книжек делается для того, чтобы как-то обеспечить человеку некую защиту”. Отсканированная информация впоследствии будет прочитана и введена в личный счет застрахованного лица. Соответственно, так как человек может просмотреть данные из счета в отношении взноса, уплаченного после 1 января 1999 года, так же можно будет впоследствии просматривать данные из трудовой книжки о трудовой деятельности до 1 января 1999 года.

„К концу 2019 года информация должна быть прочитана и внесена в личные счета социального страхования, чтобы в дальнейшем была использована для расчета будущих пенсий с помощью онлайн калькулятора пенсии. В то же время будет возможность подачи электронного заявления для назначения пенсии онлайн, какими являются электронные заявки на пособия семьям с детьми”, - сказала Клара Сорочан.

Трудовые книжки изъяты из обращения с января 2019 года.