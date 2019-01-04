«Тот, кто в Советской Молдавии больше всех стучал и клялся в верности КПСС, тот сейчас унионистее и румынистее всех остальных!»

Если сегодня рассекретить архивы КГБ Молдавской ССР, мы бы узнали немало интересного о сегодняшних обитателях властных коридоров.

Заметка «Сдается мне, что ты, мил человек, стукачок: Если в Молдове рассекретить архивы КГБ, мы столько узнаем о «кристально честных» молдавских политиках» вызвала множество откликов, часть из которых мы сегодня публикуем.

Мао:

«Автор статьи - на зарплате КГБ вполне официально, он никого не предавал. Предатели - те кто спасался как мог, в условиях ограниченных ресурсов (в том числе и психологических). А товарищи чекисты - их-то за что? Они свои дикарские идеи не предавали».

Авс:

«Дело не в сотрудничестве с КГБ. Любая служба государственной безопасности защищает интересы государства и гражданин, сотрудничавший с этой службой, служит интересам государства .Здесь же речь идет о людях не имеющих чести и совести, приспособленцах, готовых ради собственного благополучия ни перед чем не останавливаться. Сама по себе работа в спецслужбах не является чем-то предосудительным. Президенты некоторых стран являются выходцами спецслужб (Буш-старший, Путин...).

Барбариди Г.А:

«Браво, Леонид! Стучали от души, с пионерским задором. И кто больше стучал и клялся в верности, тот сейчас унионистее и румынистее всех остальных - патриот адевэрат. Но молдаване, пардон, румыны, это не латыши. Кишка тонка, никто никаких архивов не откроет. А разве архив КГБ МССР не вывезли в Тирасполь?»

Авс:

«Помнится, одно из румынских изданий уже публиковало часть списков с указанием псевдонимов агентов. Помимо сотрудничества (агентуры) с КГБ, многие сотрудничали и со спецслужбами Румынии. Вот такая история успеха».

Гице:

«Никакая бомба не рванёт, они на себя медали ещё повесят, как жертвы режима. Что не мешало бы сделать всем, кого «засветили» как агентов, то есть. предъявить иски государств. Завербовать могут любого, у спецслужб для этого рычагов в избытке, лишь бы вы представляли оперативный интерес. А дальше - дело техники».

Zef:

«Любая фабула может иметь право на существование! (Кстати это из учебника по ОРД, по которому учатся будущие чекисты и опера), но, увы! Мы же читаем КП! Весь архив КГБ уехал через Тирасполь в Москву!»

goi:

«Думается, что Воронин таки сохранил наиболее интересные материалы. Но то, что при Гимпу и Тимофти изрядно (чистили сразу, ещё до распада) почистили архивы это точно».

ЛЕОНИД РЯБКОВ