Чей гараж в Молдове круче: У Кирилла Габурича - "Порше" и байк, у Илана Шора - "Бентли" и "Волга"

ТОП 3 самых богатых автопарка республики.

У осужденного мэра Оргеева Илана Шора появился еще один повод для разочарования: министр экономики Кирилл Габурич, согласно декларации о доходах, владеет пятью автомобилями, что на две машины больше, чем у Шора. Кроме того, у министра есть мотоцикл, в то время как Шор, кажется, не может себе такое позволить, сообщает deschide.md.

Согласно информации на сайте avere.md, движимое имущество Габурича оценивается более чем в 3,5 млн леев. В то же время автомобили Шора стоят на миллион меньше. Между ними расположился депутат Анатолие Горилэ, который задекларировал в 2017 году четыре автомобиля, чья стоимость, однако, составляет 231 тыс. леев.

Так, Габурич владеет Tesla Model S 2013 года выпуска стоимостью примерно 612 тыс. леев, BMW 760 (модель Long) стоимостью 867 тыс. леев, Porsche Cayenne — 1,3 млн леев, Hyundai Tucson — 558 тыс. леев, Mercedes Sprinter — 107 тыс. леев и мотоцикл BMW — 128 тыс. леев.

На втором месте - Анатолие Горилэ, который владеет четырьмя машинами: Land Rover Defender (2001) стоимостью примерно 80 тыс. леев, Mitsubishi Pajero Sport (2007) — 50 тыс. леев, BMW серия 7 (2002) — 100 тыс. леев, а также автомобиль российского производства ВАЗ 2107 (1996), который он оценил в 1 тыс. леев.

Топ 3 замыкает первый человек в Оргееве Илан Шор, который задекларировал за 2017-й год три автомобиля: Bentley Continental (2010) - 2 576 000 леев, Toyota 4Runner (1997) - 400 леев и "Волга" (1988), которая оценена в 5000 леев.

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