Непроспавшиеся после праздников либералы потребовали переименовать Московский проспект в «Унирю»

«Унирей» в Кишиневе надо не Московский проспект называть, а свалку мусора или очистные сооружения, считает бывший заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.

С требованием переименовать Московский проспект в столичном секторе Рышкановка в проспект Унири выступила фракция Либеральной партии в Муниципальном совете Кишинева. Соответствующее обращение было направлено на имя главы Управления транспорта Виталия Бутучела и руководителя Управления архитектуры Сергея Борозана. Более того, председатель фракции ЛП в МСК Ион Чебану выразил возмущением тем фактом, что власти до сих пор не отреагировали на первое обращение по этому поводу, зарегистрированное год и 10 месяцев назад. При этом поинтересоваться мнением горожан на этот счет унионисты посчитали излишним.

Эта информация вызвала резкую реакцию политолога и общественного деятеля Валерия Осталепа.

- Кто-то из либералов не вышел из запоя и предлагает переименовать Московский проспект в «унири». Единственное место, которое заслуживает тупое название «унири», - это очистные сооружения. Или свалка мусора, - написал на своей странице в Facebook бывший заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции.

И ничего странного нет в том, что жители города поддержали его позицию. «Нужно принять закон, чтобы никто не мог переименовывать улицы без разрешения жителей города. И особенно, живущих на этой улице или в этом районе», «Чем бы их уже один раз напоить, что бы все их «великие» идеи больше их не озаряли?», «Как все умно и красиво подмечено. А либералам только и осталось, что переименовать мусорки и свалки. Кажется, их время уходит в историю Но, как охота оставаться наверху и пудрить людям мозги об «унире», чтобы кто-то знал, что эти дармоеды ещё существуют в Молдове», - написали в своих комментариях кишиневцы.