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Цырдя рассказал, зачем ДПМ спасает репутацию Усатого
04.01.2019

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что демократы в очередной раз попытаются поднять рейтинг Ренато Усатому и сделать из него героя, чтобы не допустить победы Партии социалистов на предстоящих парламентских выборах. Об этом Цырдя пишет на своей странице в соцсети. 

Ниже публикуем текст комментария без сокращений. Обратите внимание, как филигранно работают демократы и их лакеи. Их задача – любой ценой не допустить победы ПСРМ на парламентских выборах. 27 декабря президент Игорь Додон заявил, что есть документальное подтверждение тому, что Ренато Усатый просит Владимира Плахотнюка простить его и разрешить вернуться в РМ. Зачем вернуться?

Ответ прост. Чтобы уничтожить ПСРМ. В этом ему помогут партия Шора и ПКРМ. После выборов, на первом же заседании парламента, все депутаты ПКРМ и партии Шора тут же перейдут во фракцию ДПМ. Мы это уже проходили: 10 марта 2017 года, когда 14 коммунистов, самых близких людей Владимира Воронина, якобы «предали» его, примкнув к фракции ДПМ!

На обвинения президента Усатый не ответил. «Проглотил» он и концерт в Бельцах, организованный партией Шора. А ведь Шор влез в «вотчину» Усатого! Молчание Усатого логично. Как может один лакей ДПМ мочить другого лакея той же ДПМ? И ДПМ, и сам Усатый понимают: обвинения президента очень серьезные. Раскрывается серьезная комбинация в сложной партитуре парламентских выборов.

Ответ они дали сегодня, 3 января, на пресс-конференции лидеров “Нашей партии”.  Эти господа, дабы смыть с себя обвинения в сотрудничестве с ДПМ, запустили идею, что против Ренато Усатого возбуждено новое уголовное дело. Зачем дело завели 27 декабря? Дело в том, что 27 декабря президент вышел с разоблачениями Ренато Усатого!

Другими словами, ДПМ, чтобы спасти репутацию Ренато Усатого как «борца с режимом», быстренько заводят ему «уголовное дело». Вам это ничего не напоминает? В 2015 году Усатому разрешили вернуться в РМ, несмотря на кучу уголовных дел!  Зачем?

Чтобы оторвать на местных выборах голоса у ПСРМ и отдать скопом всех мэров и советников в пользу ДПМ. 23 октября 2015 года Усатый был арестован и тут же освобожден.Почему? Чтобы поднять рейтинг и сделать из него героя! Сегодня история повторяется. Удастся? Не думаю.


 
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