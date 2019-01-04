Известного шоумена чуть не отправили на тот свет: В кишиневском магазине ему продали салат не первой свежести

Павел Дуганов отравился купленной в "Номере 1" "мимозой".

Известный тамада и шоумен Павел Дуганов разместил 3 января пост на своей страничке в фэйсбук о том, что приобрел несвежий салат в магазине "Номер 1".

- Я начал есть салат, но моя супруга Татьяна сказала, что "мимоза" как-то не так пахнет, - рассказал Павел Дуганов корреспонденту "Комсомолки". - Я, конечно же, отказался от салата. А позже мне стало очень плохо. Пришлось применять некоторые медицинские процедуры. Я только думаю: если не жена, мог бы и в больницу попасть. А если бы на моем месте был ребенок?!

Павел Дуганов решил это дело так не оставлять, и отправился в магазин.

- По поводу инцидента в супермаркете, в котором Год Свиньи начался уж очень близко к действительности, - сообщил Павел Дуганов на своей страничке в фэйсбук. - Скажу вкратце - выслушали, приняли к сведению, извинились! Даже испытал симпатию к директору и работникам! Естественно, пробовать испорченный салат никто не рискнул, да и, честно говоря, такой задачи я перед собой не ставил. Из всех способов компенсации выбрал извинение. Этого мне вполне достаточно! В конце концов, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

АННА ОБСКАЯ