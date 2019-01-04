Две жительницы Кишинева сменили офис на собственное ателье по созданию букетов

Две жительницы столицы решили сменить офисную работу и открыли ателье по созданию букетов из живых цветов. Стартап начал приносить доход через три месяца. Как уверены Александра Костюк и Ольга Пенченкова, залогом успеха стало то, что в каждую композицию они вкладывают частицу души.

"Первые заказы - они конечно всегда от твоих близких и друзей, которые тебя поддерживают. Они начинают что-то у тебя просить, заказывать. Ты им даришь сам на день рождения и так далее. Это все идет по сарафанному радио. Когда твои друзья довольны остались - они тебя рекомендуют своим друзьям", - говорит флорист Александра Костюк.

На открытие интернет-магазина цветочным дизайнерам понадобилась тысяча евро. Но сейчас предпринимательницы не жалеют, что рискнули начать собственное дело.

"Личный рекорд для меня был, когда собирали только мои руки, так получилось, что некому было помогать, - это было 62 букета за одни сутки", - рассказала флорист Александра Костюк.

Цветы Александра и Ольга покупают и в Молдове, и за границей. Стоимость букета варьируется от 300 леев до нескольких тысяч. И все же число заказом исчисляется десятками в день.

"Мы продаем эмоцию. И что самое классное в этом товаре - то что люди его заказывают не для себя. Они заказывают его для кого-то. И им как раз удобно оплатить это в интернете. Не надо никуда ехать - достаточно зайти на сайт, оплатить карточкой и все", - считает маркетолог Ольга Пенченкова.

Предприниматели уже подумывают об открытии шоурума, чтобы букет можно было заказать не только в интернете, но и в салоне, полном ароматов, гармонии и очарования.