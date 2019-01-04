Коммунисты по алфавиту. Опубликован список кандидатов от ПКРМ

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Политика
Центральная избирательная комиссия опубликовала список кандидатов в депутаты парламента от ПКРМ по национальному избирательному округу, сообщает eNews со ссылкой на deschide.md.
Возглавляет список председатель партии Владимир Воронин, после которого все кандидаты расположены в алфавитном порядке. Секретарь Центрального комитета Елена Боднаренко утверждает, что в дальнейшем список будет модифицирован исходя из приложенных усилий во время избирательной кампании.
Помимо этого, список будет дополнен 10-ю кандидатами, которым ещё не выдали сертификаты о неподкупности.
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