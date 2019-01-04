Пока мы ждали вылета, нас грабили: В Кишиневском аэропорту задержали двух работников, воровавших ценности из чемоданов пассажиров

Один из подозреваемых трудился на погрузке багажа.

Двое сотрудников Кишиневского аэропорт, 20-ти и 30-ти лет, задержаны за кражу вещей пассажиров из багажа. На удачное завершение операции потребовалось две недели оперативной работы. Задержание было произведено утром, 3 января 2019 года.

Офицеры по уголовному преследованию и спецрасследованиям под руководством главного управления прокуратуры мун. Кишинева провели комплексную работу по выявлению преступной группировки среди сотрудников аэропорта.

Как оказалось, злоумышленники являются гражданами Молдовы 20 и 30 лет. Один из них работал на погрузке и отгрузке багажа и в процессе такой деятельности успевал красть мелкие, но очень ценные вещи из пассажирского багажа – часы, телефоны, планшеты, гаджеты и др. Второй занимался сбытом краденных вещей.

Жертвами краж становились, в основном, иностранные граждане, летевшие рейсом Кишинев – Стамбул. Во время задержания по домашнему адресу у одного из злоумышленников было изъято большое количество краденных предметов. Их конфисковали для возврата владельцам.

На данный момент органы правопорядка проводят работу по идентификации всех краденных вещей и их настоящих владельцев. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить большую часть владельцев.

Преступникам предъявлено обвинение с задержанием на 72 часа. Согласно законодательству им грозит штраф от 650 до 1350 условных единиц либо до 240 часов общественных работ, либо тюремный срок до 4 лет.

В Кишиневском аэропорту задержали двух работников, воровавших ценные вещи из багажа

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