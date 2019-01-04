Кто из либералов будет бороться в одномандатном округе с бывшим коллегой Валерием Мунтяну

Депутат-либерал Роман Боцан подал документы для регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку кандидата по одномандатному округу №19 Иванча (Орхей, Резина, Криулень, Дубэсарь), а его коллега Дорин Згибарцэ (бывший примар ком. Морозень и экс-глава района Орхей) подал документы для регистрации в избирательном одномандатном округе №18 (Орхей, Кэлэрашь). Об этом Роман Боцан написал в одной из соцсетей.

Как сообщает ТРИБУНА, Роман Боцан также пишет, что «ДПМ и ПСРМ при создании округов раздробили район Орхей на четыре части».

«Я намерен представить весь уезд Орхей. В округ №19 включены 18 сел и коммун района Орхей, 6 сел и коммун района Резина, 3 села и коммуны района Криулень и 8 сел и коммун района Дубэсарь.

В этом округе находится село Киперчень, родина моего отца, населенный пункт, в котором я наиболее тесно сотрудничал с территориальными организациями Либеральной партии. Это румынский уезд Орхей. Здесь жив румынский дух. Благодарю коллег за доверие и поддержку! В добрый час, братья!», – написал Боцан.

Напоминаем, что бывший либерал Валерий Мунтяну будет баллотироваться от блока «ACUM» в округе №18 Орхей (Орхей и Кэлэрашь).

Андриана Кептине