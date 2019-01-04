Более 300 тыс. граждан Молдовы вернулись домой на праздники через границу с Румынией

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Общество
Как сообщают румынские официальные источники, более 304 000 граждан пересекли румынскую границу в сторону Республики Молдова, возвращаясь домой на праздники.
Самое большое количество транзитных пересечений с Молдовой принял на себя КПП приграничного пункта «Албица», которая сумела провести без дополнительных задержек пропуск более чем 122 000 граждан.
Сотрудники приграничных пропускных пунктов знают по опыту, что ожидается существенный прирост пересечений румыно-молдавской границы в период празднования Рождества и Нового года по старому стилю. Именно по этой причине они просят граждан РМ обратить внимание, что на границе с Румынией работают следующие пограничные КПП:
Гражданам рекомендуют выбрать наиболее свободный КПП границы с Румынией, во избежание долгого ожидания и для личного удобства, в том числе.
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