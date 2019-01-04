Ужасающая статистика: Молдова в мировых лидерах по темпам падения рождаемости

В 2018 году Молдова была внесена в список стран с самой низкой рождаемостью в мире, что совершенно не типично для нашей страны, которая сотни лет считалась одной из самых «плодовитых».

Острее всего проблема ощущается в сельской местности, где еще 30-40 лет назад семьи с 6 детьми и более считались чем-то абсолютно обычным.

Что делают власти для изменения ситуации – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Ирины Глушко.

Ирина посетила одно из самых больших молдавских сёл – Пересечина, где побеседовала с работниками местных школ, которые сильнее всех ощущают последствия падения рождаемости на себе.

- Я начал здесь работать 16 лет назад. Тогда в лицее учились 1530 учеников. В последние годы количество детей сократилось, сейчас их всего около 800, – говорит директор лицея им. Александра Донича с. Пересечина Ион Кистол. - Было время, когда за вакантное место учителя была борьба. Сегодня у нас почти половина учителей пенсионеры. Мы вынуждены их нанимать, потому что иначе некому будет преподавать детям.

На сегодняшний день только в этом лицее недобор в 100 учеников, и это отпугивает молодых специалистов, которые не хотят преподавать в полупустых классах.

Так как беда никогда не приходит одна, к падению рождаемости добавился рост миграции за рубеж целыми семьями, которые уже никогда не вернутся в Молдову.

Наша республика занимает четвертое место в рейтинге стран по сокращению населения, и каких-то резких изменений в этом позорном процессе не предвидится. Через 30 лет в Молдове станет на 1 миллион граждан меньше, демонстрируют прогнозы, и в этой цифре совершенно нет оптимизма.

Среднестатистическая молдаванка рожает по 1 ребенку, хотя для поддержания здоровой нации и количественного уровня населения нужно хотя бы 2-3 детей.

- Рождаемость в возрасте увеличивается. В среднем первое деторождение приходится на 28 лет. Если деторождение близко к 30 годам, то мы, демографы, ожидаем от такой семьи только одного ребенка, – поясняет демограф Валерий Саинсус.

С декабря 2018 года запущена государственная программа по поддержке молодых матерей, в рамках которой каждая роженица получает коробку с помощью для новорождённого. Там есть все необходимое, начиная от пеленок и заканчивая матрасом для малыша. Кроме подгузников, абсолютно все в коробке отечественного производства из натуральных и экологичных материалов.

Также правительство повысило пособия на детей и снизило лимит возраста для приема детей в детские ясли и детсады, с трех годиков до двух.

Напомним, что с 1 декабря 2018 года государство открыло государственную программу помощи молодым матерям Республики Молдова.