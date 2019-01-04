Хотели снега и морозов, получите фото со спутника: На Молдову надвигается северный циклон – синоптики прогнозируют метель и холода!

В воскресенье, 6 января, в самый пик снегопадов, водителей призывают переждать непогоду дома.

Когда пишутся эти строки, ничего за окном не предвещает беды: легкий морозец - минус 3 градуса и мелкий снежок. Однако так будет продолжаться недолго.

Постепенное похолодание начнется уже в субботу, 5 января: ожидается до минус 4 градусов ниже нуля днем, а в ночь на воскресенье – до 12 градусов мороза, местами снежок.

Как видите, снег будет на всей территории страны

А вот днем 6 января Молдову начнет заметать снегом – за это надо благодарить северный циклон. Немного снизится и температура воздуха – до 5 градусов мороза. А в понедельник, 7 января, осадки прекратятся, но похолодает до 8 градусов ниже нуля.

Что ж, похоже, снежная зима придет уже, наконец, в Молдову – хотя бы на пару-тройку дней.

ЛИДИЯ ТКАЧ