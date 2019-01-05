В Сеть выложили планы Integrity Initiative по борьбе с Россией в Молдавии

Хакеры Anonymous опубликовали в новой партии документов британского госпроекта Integrity Initative планы распространения антироссийской повестки в Молдавии.

Хакеры обнародовали новые документы и счета на оплату, которые они назвали свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности Лейбористской партии и ее лидера, телеканала RT, а также работы Лондона в соседних с Россией странах.

В документах речь, в частности, идет об освещении положения в странах бывшего СССР, инцидента в Солсбери и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию, и признается, как раз в документе по Молдавии, существование в ЕС отдела дезинформации. Британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и ведении целенаправленной информационной войны против России. Среди документов - доклады о работе RT и счета на оплату, выставленные за такую работу для Intergity Initiative через несколько дней после её передачи заказчику.

В одном из документов обозначены основные приоритеты для региональных подразделений проекта и британских сотрудников по Молдавии, в частности, по форматам освещения событий в стране. Так, предлагается распространять мнение, что внутренняя ситуация в Молдавии "используется для создания российского и русскоязычного влияния в странах ЕС".

Еще один документ представляет собой план помощи молдавскому телеканалу TV8, который - как поясняется в тексте - работает при поддержке зарубежных посольств, чтобы помочь ему расширить русскоязычную аудиторию.

Авторы документа отмечают, что, поддерживая такие виды деятельности перед парламентскими выборами в феврале 2019 года, "TV8 усилит свою роль в качестве значимой платформы независимых голосов в Молдавии".

Среди опубликованных документов также есть план наблюдения за будущими парламентскими выборами в Молдавии.

В ноябре 2018 года хакеры впервые опубликовали документы о деятельности проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. По данным Anonymous, программа института не обновлялась с 2017 года, информация о его сотрудниках и контактные данные учреждения отсутствуют, а программный код онлайн-публикаций позволяет сделать вывод, что они делаются в автоматическом режиме.