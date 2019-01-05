Полномочия министров-кандидатов на выборах будут выполнять генеральные государственные секретари

На выборах баллотируются либо по общенациональному округу, либо по одномандатным округам пять министров. Их полномочия должны быть переданы генеральным государственным секретарям.

Среди министров, которые баллотируются по спискам Демократической партии, числится министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, которая находится на 5 позиции в списке. Моника Бабук баллотируется в одномандатном округе №22 Яловень. В списках значится на 20 месте министр здравоохранения, труда и социальной защиты Сильвия Раду.

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Николае Чубук баллотируется от ДПМ в одномандатном округе №15 Резина. Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич баллотируется от ДПМ в одномандатном округе №31 Кишинев. От той же партии баллотируется и глава МВД Александру Жиздан в округе №34 Анений Ной.

Управление связи правительства отмечает для IPN, что генеральные госсекретари принимают все полномочия министров, за исключением права голосовать на заседаниях правительства.

Кроме того, по спискам ДПМ, баллотируется под номером 19 вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. Полномочия вице-премьера должны перейти к начальнику Бюро политик по реинтеграции Мариану Герману.

На выборах баллотируется и премьер-министр Павел Филип, который находится на второй позиции в списке партии для общенационального округа. Павел Филип баллотируется и в одномандатном округе №20 Стрэшень.

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Волентир заявил для IPN, что согласно положениям избирательного законодательства, с момента регистрации в качестве конкурентов на выборах, министры приостанавливают свою деятельность в занимаемой должности. Премьер-министр, но и президент страны, не подпадают под действие этих положений.