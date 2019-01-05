Успехи и потери: Вкратце, о главном

Лидер Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе, который баллотируется от блока ACUM в одномандатном округе №33 Кишинева, может иметь в качестве конкурента человека, почти с одинаковым именем – Андрей Настас, который баллотируется как независимый кандидат. Отвечая на вопросы журналистов о данной ситуации, и если это не введет в заблуждение избирателей, председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу заявила, что высший закон страны предусматривает два политических права: избирать и быть избранным. Соответственно, любой человек может требовать регистрацию в избирательной гонке. „Да, и мы заметили, что в одном из округов в Кишиневе есть два человека с похожим именем и фамилией”, - отметила Алина Руссу.

На выборах баллотируется и премьер-министр Павел Филип, который находится на второй позиции в списке партии для общенационального округа. Павел Филип баллотируется и в одномандатном округе №20 Стрэшень.

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Волентир заявил для IPN, что согласно положениям избирательного законодательства, с момента регистрации в качестве конкурентов на выборах, министры приостанавливают свою деятельность в занимаемой должности. Премьер-министр, но и президент страны, не подпадают под действие этих положений.

Бывший президент Владимир Воронин возглавляет список кандидатов Партии коммунистов в общенациональном округе на парламентских выборах 24 февраля. Остальные кандидаты фигурируют в списке в алфавитном порядке.

Партия была зарегистрирована с вариантом „Против” в качестве участника республиканского консультативного референдума.

Физические лица спасли банки от кризиса займов, в который вошли после 2014 года. С одной стороны, депозиты начали расти, а с другой стороны, объем предоставленных кредитов снизился до кризисного уровня. В настоящее время общий остаток кредитов составляет около 32 млрд. леев, по сравнению с 48 млрд. леями, как это было до 2014 года. Такое мнение высказал журналист Виктор Урсу в ходе передачи „15 minute de realism economic”.

Официальные резервные активы составили в конце декабря 2018 года 2 995,19 млн. долларов, сократившись на 19,4 млн. долларов по сравнению с ситуацией на 30 ноября 2018 года.

Национальный банк Молдовы отмечает, что уменьшение официальных резервных активов было обусловлено вмешательством на валютном внутреннем рынке в виде продаж валюты – 21,2 млн. долларов. Упоминаются и платежи Министерства финансов Республики Молдова на сумму 12,13 млн. долларов, а так же платежи, относящиеся к обслуживанию внешнего государственного долга Республики Молдова – 6,55 млн. долларов. Уменьшение было обусловлено и снижением обменных курсов валют, составляющих валютные резервы, по отношению к доллару США – 2,24 млн. долларов.

Спасатели получили новые 24 универсальные транспортные единицы, которые позволят им приходить на помощь и в условиях сугробов, и в затопленных или заболоченных зонах. Техника была приобретена за счёт государства, её стоимость превышает 17 млн. леев. По словам Михаила Харабаджиу, оснащение новой техникой ещё больше поможет спасателям в максимально короткий срок прибывать по вызову для оказания помощи гражданам.

По словам дежурного синоптика Государственной гидрометеорологической службы Натальи Унгуряну, 6 января ожидаются снегопады, местами сильные. Температура воздуха будет колебаться от -6 до -1 ночью и около 0 градусов по Цельсию – в течение дня. Снегопады продолжатся и 7 января. Температура воздуха опустится до -11 ночью и -7 днём.