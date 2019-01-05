Назначен советник президента по вопросам межэтнических отношений

Доктор юридических наук, член Совета гражданского общества при главе государства Сергей Мишин назначен на должность советника президента по вопросам межэтнических отношений. Указ по данному вопросу подписал президент Игорь Додон, передает IPN.

„Ранее я обещал назначить советника в соответствующей области в ответ на многочисленные обращения этнокультурных организаций Молдовы. Треть населения Молдовы состоит из представителей других этнических групп, кроме молдаван, а одна из главных задач главы государства состоит в сохранении постоянной связи Администрации с этими организациями и обеспечении мира и взаимопонимания в обществе”, отметил Игорь Додон в пресс-релизе президентской Администрации.

По словам президента, в истории Республики Молдова ранее не существовало советника президента по вопросам межэтнических отношений. В то же время в состав Совета гражданского общества при президенте действует с 2017 года Комиссия по вопросам межэтнических отношений во главе с Еленой Беляковой.