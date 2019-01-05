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Общество
В зарубежных округах должен баллотироваться кандидат, который живет за рубежом, а не Майя Санду
05.01.2019

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что решением баллотироваться от блока ACUM в округе №50 Западная диаспора взяла обязательство убедить как можно большее число соотечественников из диаспоры приложить усилия и прийти 24 февраля на избирательные участки, передает IPN.

„Есть много достойных людей в каждой стране на Европейском континенте, подходящих для представления диаспоры, но мы посчитали, что для блока ACUM необходимо выдвижение единого кандидата, которого поддержали более 138 000 человек в 2016 году, которым выражаю огромное спасибо за поддержку. Я надеюсь, что на этих выборах будут голосовать еще больше людей”, отмечает Майя Санду в сообщении на Facebook, сделанном в контексте различных мнений о том, что она решила баллотироваться в округе №50 – Западная Европа.

Политик утверждает, что наличие большого числа голосов молдавских граждан из Европы, будет означать не только победу в округе, но и несколько дополнительных мандатов в списке, достаточных для того, чтобы блок ACUM внес изменения.

Объявление о том, что Майя Санду баллотируется в округе № 50 Западная диаспора, вызвало реакцию среди представителей диаспоры, которые заявили, что политик должна была баллотироваться в одном из округов страны. В зарубежных округах должен баллотироваться кандидат, который живет за рубежом и лучше знает проблемы, с которыми сталкиваются молдавские граждане, и который лучше смог бы представлять их интересы.


 
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