Президент Молдовы провел встречу с послом России: о чем они говорили

Ситуацию во внутренней и внешней политике, двусторонние отношения, реализацию существующих договоренностей обсудили молдавский лидер и российский дипломат.

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с российским послом Олегом Васнецовым разработку плана мероприятий по проведению года нашей республики в России.

"Обменялись мнениями о ситуации во внутренней и внешней политике. Говорили о двусторонних отношениях, определили задачи на ближайшие месяцы", - написал Додон в Facebook по итогам встречи с дипломатом.

Президент Молдовы выразил благодарность за практическую реализацию договоренностей, которые были достигнуты с российским лидером Владимиром Путиным. Речь идет о постановлении правительства России об отмене с 1 января 2019 года пошлин на импорт в РФ ряда категорий молдавских товаров, а также о применении российскими властями миграционной амнистии в отношении сотен тысяч граждан Молдовы.

"Обсудили также разработку плана мероприятий по проведению в 2019 году - Года Республики Молдова в Российской Федерации", - отметил Додон.

Договоренность о проведении года Молдовы в России была достигнута на встрече президентов двух стран в конце октября 2018 года. А 2020 год станет Годом России в Молдове.