Больше двух тысяч владельцев машин в Тирасполе и Рыбнице получили номерные знаки, позволяющие выезжать за рубеж

Автомобилисты из Приднестровья строят планы на отдых и рабочие поездки за границу. Больше двух тысяч владельцев машин уже зарегистрировались в офисах Агентствах госуслуг в Тирасполе и Рыбнице и получили номерные знаки, позволяющие выезжать за рубеж.

Нейтральные номера начали выдавать десятого сентября. В Бендерах уже довольно много таких автомобилей.

"Всего в 2018 году зарегистрировано 2348 машин. 92% автомобилистов также оформили молдавские права. Это говорит о том, что граждане Молдовы, проживающие на левом берегу Днестра, хотят вернуться в правовое поле", - сообщает вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

Вместе с нейтральным номером владельцы автомобилей получают новый техпаспорт, а на машину наклеивается стикер "MD".

"Мы обсудили этот вопрос с украинской и румынской стороной. У них возражений не было. Единственное условие для выезда из страны - следование законам Молдовы. Стикер "MD" для выезда обязателен", - добавила вице-премьер по реинтеграции.

Протокол о введении нейтральных номеров был подписан в апреле 18 года. Это позволило решить давнюю проблему допуска автомобилей из Приднестровья к международному движению.