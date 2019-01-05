Интервью с молдаванином - "Человеком года – 2018": как ему досталась победа

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Интервью
Спортсмен из Молдовы Ион Лазаренко-Тирон рассказал Sputnik, что только его семья знает, через какие испытания ему пришлось пройти, чтобы добиться признания мирового сообщества.
Молдавский пловец Ион Лазаренко-Тирон, который проживает в Ирландии, назван "Человеком года – 2018" по версии Всемирной ассоциацией плавания в открытой воде (WOWSA). Он с первой попытки преодолел семь самых опасных проливов мира. В этой категории пловцу из Молдовы противостояли 14 именитых спортсменов, занимающихся марафонским плаванием. Речь идет о пловцах из США, Европы, Африки и Австралии. О том, как наш соотечественник шел к победе, с какими трудностями он сталкивался в водах морей и океанов, о том, что его вдохновляет, а также о том, какие перспективы у него после получения титула "Человек года", Ион Лазаренко-Тирон рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik.
- Ион, каково быть первым номер на планете?
- Это что-то удивительное. Проснулся утром, включил телефон, и у меня чуть сердце не остановилось... Если честно, я был очень занят одним мероприятием с нашими спортсменами и очень устал. И когда увидел утром эти новости, то не очень и поверил...
- Вы не ожидали, что одержите победу? Или это была мечта, которую было трудно реализовать?
- Понимаете, я оказался среди таких людей, которые действительно одержали победу не сегодня и не вчера и в разных областях. Они работают над огромными проектами. И вот молдаванин выиграл...
- Кто был для Вас самым серьезным соперником?
- Британец Льюис Пух (Lewis Pugh). Уважаю этого человека за то, что он сделал для всего мира в вопросах изменения климата. У него огромная команда. Второй человек, который меня удивил, это Кэмерон Беллами (Cameron Bellamy) – пловец из южной Африки. Он, также как и я, совершил семь опасных заплывов, но я сделал это с первой попытки. У меня нет команды, нет тренеров. Не знаю, как это произошло, но за меня проголосовал весь мир.
Так мне сказал и председатель Всемирной ассоциации плавания в открытой воде Стивен Мьюнатонс (Steven Munatones), который позвонил и сообщил, что меня поддержали жители всех уголков мира. Мне приятно попасть в число победителей. К примеру, я в одном списке вместе с моим героем, который вдохновлял меня. Это Неджиб Белхеди из Туниса. Он получил это звание в 2016 году. У меня нет слов... Честно, когда увидел новости о победе, то не знал, что делать – или плакать, или петь, или радоваться.
- С ирландцем Пэвкайпом Маллоном мы хорошо знакомы и дружим. Больше всего заплывов совершил мексиканец Аргуэльес Диас-Гонсалес. На него смотрю с большой гордостью и уважением. Конечно, все, кто получил этот титул, совершили что-то выдающееся... Все делают что-то хорошее, но зависит от того, что мы в это вкладываем. Надо спросить жену, какое масло она подливает, так сказать, в мотор... (смеется).
- За спиной сильного мужчины стоит сильная женщина? Это верно?
- Конечно.
- Как Вас поддерживает и вдохновляет Ваша жена Анжела?
- Признателен своей семье за то, кем я стал, за то, каких успехов добился. Люди видят конечный результат, заплывы и мои успехи, а что за этим стоит? Как просыпаешься в четыре утра, как поднимаешься высоко в горы, где ледяная вода? Только семья знает, через что я прошел, чтобы добиться того, чего достиг. Да, мужчины сильные, но без женщин - нет...
- Какое поздравление оказалось для Вас самым ценным?
- Меня поздравил председатель Всемирной ассоциации плавания в открытой воде Стивен Мьюнатонс, пловцы, которые участвовали со мной в соревновании, многие мировые спортсмены звонили и писали. Также со мной связались представители различных ассоциаций.
- Какие перспективы у Вас после получения этой награды?
- Этот титул, как говорится, Creme de la Creme. Как пловец, как спортсмен ты не можешь выиграть ничего больше на мировом уровне, чем эту награду. Имею в виду плавание в открытой воде. Тебя признал весь мир. Перед тобой открываются двери. Это значит, что сообщество признало мое послание, которое я пытался донести. Послание о мире, человечности, любви и мудрости.
- Каково это переплывать опасные проливы, встречаться и преодолевать на своем пути многочисленные риски?
- Люди думают: "Что здесь такого? Взять и проплыть..." Но океан – это сложный организм, который прячет множество тайн и опасностей. Переохлаждение – самое страшное для человека. Кроме того, есть опасность задеть медузу, существуют и другие риски, от которых можно погибнуть в воде. Думаю, что это звание предоставит мне большой шанс на международном уровне. Благодарю всех, кто поддержал меня. Хочу, чтобы люди поняли, зачем я это делаю, зачем жертвую собой и рискую своей жизнью, здоровьем и абсолютно всем. Как заявил в одном из своих недавних интервью Льюис Пух, он до сих пор от холода не чувствует пальцев на правой руке. Так и я не чувствую на левой ноге некоторые пальцы.
- Зачем Вы рискуете жизнью? Стоит ли это звание и возможности, которое оно открывает, таких рисков?
- Стоит. Говорю без шуток. Стоит. Можно умереть в океане, но знать, что что-то изменится на Земле. Посмотрите, как мы живем, как друг с другом обращаемся, что происходит с планетой. Посмотрите вокруг. Можно ли забрать что-то с собой? Нет. Остается история и те вещи, которые сделал человек. Сейчас мы разрушаем эту прекрасную планету - мы выбрали неправильный путь. Думаю, что каждый риск, который я на себя беру, и эта награда, показали, что люди по всему миру услышали меня.
- Какой мессадж Вы передаете человечеству и, в частности, соотечественникам?
- Горжусь своей страной, своей Родиной. Хочу дать совет соотечественникам. Мы все хотим здоровья, счастья и удачи. Но когда чего-то хочешь, что ты делаешь для этого? Несколько раз хотел бросить все, потому что это очень опасно. Многие мне говорили говорили, что мне не везет, но я шел вперед, несмотря на все трудности и опасности, которые встречались на пути. Это я и хочу сказать - идите к своей цели, работайте над тем, что вам действительно нужно, и побеждайте, ловите удачу и что-то делайте! Желаю всем быть добрее!
- Что дальше?
- Хочу заняться одним проектом в Черном море. Но пока не хочу об этом много говорить. Жду диалога с властями ряда стран. Надеюсь, что этот проект удастся претворить в жизнь в июне. Правда, они говорят, что в июне холодно. Но я не хочу плавать в воде при температуре +25 градусов, так как будет слишком тепло (Ион Лазаренко совершал заплывы при температуре +11, +8 и даже +3 градуса - ред.). Этот проект, если получится, будет в преддверии Дня защиты детей.
Среди достижений Лазаренко-Тирона пересечение Гибралтарского пролива (4 часа и 41 минута), Ла-Манша (13 часов и 34 минуты), Северного пролива (16 часов и 23 минуты), проливов Молокаи (12 часов и 1 минута), Цугару (18 часов и 11 минут), Кука (11 часов и 20 минут), Каталина (11 часов и 5 минут). Наш соотечественник первым из Республики Молдова вошел в престижный клуб пловцов-марафонцев "Семь Океанов" (Oceans Seven) и совершил в мае трехдневный заплыв на 100 километров по реке Прут под названием "Плавание мира" (вместе с Аврамом Янку).
Ион Лазаренко-Тирон - кандидат на Нобелевскую премию мира 2019 года. Молдавский спортсмен стал первым пловцом, удостоенным подобной чести
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