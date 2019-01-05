Приглашение на молдавскую свадьбу: Нет 300 евро? Давай, до свидания!

Новые тренды свадьбы: Игрушки для детдома вместо букетов или отказ в приглашении тем, кто неплатежеспособен

Пока одни делают свадьбу для себя и экономят на мелочах, другие, чтобы пустить пыль в глаза, продают дачи и заставляют гостей выкупать свадебный торт.

ВСЕ ДЛЯ ДРУГИХ

1) Скажем «нет!» букетам из живых цветов

Букетов на свадьбу обычно приносят столько, что удержать их в руках бедной невесте не под силу. А дом и вовсе превращается в оранжерею. Только через пару дней вся эта красота начинает увядать и отправляется на помойку. Обидно, да? А выход есть — многие невесты уже давно просят вместо букетов дарить цветы в горшках. И красиво, и память останется.

Можно заменить цветы шарами.

2) Дарим праздник тем, кому он нужен

Что делать, если вы - не любитель флоры? Попросите заменить букеты игрушками. Свадьба — это тот день, когда поделиться своим счастьем хочется с целым миром. Так что все полученные машинки, куклы и конструкторы потом отправятся в детский дом. Подарить счастье детям — это лучшее начало семейной жизни!

Поднялся возраст молодоженов, люди стали позже вступать в браки

3) О деньгах - ни слова!

Раньше самым мучительным моментом на свадьбе был процесс вручения молодоженам денег. Каждый гость брал микрофон в руки, выдавал длинный тост, а потом гордо оглашал сумму, с превосходством поглядывая на окружающих.

Эта традиция тоже уходит в прошлое — лучше лишний час повеселиться на танцполе, а деньги отправляются в подписанные конверты. И никому не придется испытывать неловкость.

Свадьба — это тот день, когда поделиться своим счастьем хочется с целым миром

4) Подарки по списку

У вас не бывало такого, что приходилось передаривать ненужный подарок? Или мучительно пристраивать сотую вазу, потому что ее подарила любимая тетя, и она обидится, если вы от нее избавитесь? А если на свадьбу подарят 3 чайника и 6 сервизов, хотя вам нужен был обычный фен? Вот и придумывают женихи с невестами способ облегчить жизнь себе и близким — составляют список нужных подарков и раздают его гостям (вещи необязательно дорогие, но нужные, особенно если после свадьбы молодожены переезжают).

На свадьбы меньше стали приглашать артистов, стараются обходиться своими силами.

5) Меняем гулянье на отпуск

В загсах говорят, что популярность набирает еще одна тенденция — пара отказывается от пышного бракосочетания и вычурных костюмах и проводит скромную роспись. Потом собираются в кафе с самыми близкими (человек 10-20), а потом на сэкономленные деньги отправляются в путешествие.

Невесты уверены, что в день свадьбы они должны быть самыми-самыми

ВСЕ ДЛЯ СЕБЯ

1) Нет денег — не приходите!

Любителям шикарных торжеств приходится сложнее, празднества влетают в копеечку. Если хочешь компенсировать расходы, то приходится рассчитывать только на подарки от гостей. Дошло до того, что пары, вручая приглашение, открыто заявляют, какая сумма должна быть в конверте. Нет денег — не приходите!

Чтобы возместить расходы на свадьбу, будущие муж с женой шлют пригласительные обеспеченным гостям.

2) Приглашаем «выгодных» гостей

Этот тренд, опять же, связан с желанием окупить свадьбу. Вместо того чтобы приглашать сестер, дедушек, племянников и остальную родню, будущие муж с женой отправляются с калачами к обеспеченным приятелям (даже если знакомство шапочное). Сюда может войти начальство родителей, бизнесмены, с которыми вы когда-то встречались, и даже мэры населенных пунктов, откуда родом жених с невестой. Не факт, что на свадьбу они придут, но подарок многие передадут. Высшее мастерство — уговорить их стать нанашами.

Красота требует жертв. И почти всегда — материальных.

3) Все деньги и силы — на организацию торжества!

Не перевелись еще невесты, которые уверены, что в день свадьбы они должны быть самыми-самыми — платье, корона, лимузин, голуби и самый шикарный ресторан. Стоит это, конечно, дорого, но любящие родители все оплатят. И не беда, что нужно брать кредит, который потом придется отдавать 5, а то и 10 лет (к тому времени некоторые пары уже успеют развестись). Есть и те, кто ради красивой свадьбы продает дачи или другую недвижимость. Красота требует жертв. И почти всегда — материальных.

4) Все уйдет с молотка!

Хотите «срубить» с гостей побольше денег? Устраивайте аукционы! С молотка уходит все подряд — бутылки с шампанским, магнитики с фотографиями молодоженов, букет невесты и первый кусок свадебного торта. А чего стыдиться? Недавно на аукционе сумели продать остатки торта со свадьбы британской королевы, а ему уже почти 70 лет! Раскошеливаться чаще всего приходится нанашам, роль у них такая.

Если один из молодоженов иностранец, свадьба все равно проводится в Молдове

5) Мода на Запад

Если деньги девать некуда, то можно попытаться воссоздать свадьбу из голливудского кино — выездная роспись, алтарь, к которому ведет дорожка из лепестков роз, подружки невесты в одинаковых нарядах, несколько сменных платьев для главной виновницы торжества и фуршет с минималистичными закусками, с которого все уйдут голодными. Зато будет красиво.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Рестораны уходят в прошлое, свадьбы проводят на природе!»

- Свадьбы из городских ресторанов сегодня переносятся за город. - рассказывает «Комсомолке» популярный ведущий торжеств, лучший тамада мира Павел Дуганов. - Свадьбы стали проводить в загородных заведениях, на природе, шатровая система. Там же и регистрация брака происходит. Это более такой, американский вариант, красиво, запоминающееся. В Вадул-луй-Водэ специально несколько таких заведений построено, они пользуются большим спросом. Рестораны уходят в прошлое. Шатровая система более экономичная. Еще меньше стали приглашать артистов, стараются обходиться своими силами. Просят ведущего сделать более экономичную программу. Наверное, это связано с кризисом. Редко стали приглашать «живую» музыку. Популярностью пользуются ди-джеи и ви-джеи. Сам приветствую такую традицию, когда просят вместо цветов принести книги или игрушки для детдомов и интернатов.

Если раньше 90% свадеб делались за счет родителей, то сегодня около 30% свадеб делаются за счет не только родителей, но и детей. Кстати, поднялся возраст молодоженов, люди стали позже вступать в браки.

Еще одна интересная традиция появилась. Если один из молодоженов иностранец, свадьба все равно проводится в Молдове, а не в Европе. Приезжают из Италии, германии или Франции делать свадьбу в Молдове, хотя жить собираются в европе. Не знаю, дешевле это или нет...

ЛИДИЯ ТКАЧ