Вячеслав Унтилэ: гораздо эффективнее предотвращать возникновение рисков мошенничества и коррупции, чем констатировать существование этих явлений

В интервью порталу ТРИБУНА глава Счетной палаты Республики Молдова (СП) Вячеслав Унтилэ рассказал о ряде интересных аспектов деятельности учреждения в 2018 году.

Т: Г-н Унтилэ, каким принципом руководствовалась Счетная палата в своей деятельности в 2018 году?

В.У.: На протяжении всего года нашей главной целью была реальная и независимая оценка, в строгом соответствии с законодательством и требованиями международных стандартов аудита, правильности и эффективности управления публичными финансами и государственным имуществом.

В нашей работе мы руководствовались институциональными обязательствами в проведении аудиторских миссий, основанных на соответствующих доказательствах, которые позволили сформулировать некоторые мнения о финансовой отчетности государственных учреждений, а также оценку причин, по которым программа или проект управлялись недостаточно успешно. В связи с этим, хотелось бы отметить, что наши отчеты представляют собой важное звено в цепочке обеспечения ответственности руководителя.

Т: Говоря об ответственности руководства, нельзя игнорировать тот факт, что СП не применяются штрафы…

В.У.: Это правда, мы не работаем с инструментами правосудия, и не применяем штрафы, но в 2018 году, мы были теми, кто отделял достоверность от недостоверности, корректность от некорректности и ответственность от безответственности. Анализируя информацию, представленную проверяемыми учреждениями, мы ищем не только отклонения и нарушения, которые могли быть допущены отдельными проверяемыми субъектами, а систематизируем и рассматриваем их с точки зрения возможных системных ошибок, которые, несомненно, должны быть рассмотрены и решены комплексно.

Т: Со статистической точки зрения, каким был 2018 год для Счетной палаты?

В.У.: Сначала хотелось бы отметить, что в отчетный год мы сосредоточились, прежде всего, на финансовом аудите, цель которого заключается в повышении уровня доверия финансовым отчетам публичных учреждений. В то же время, в поле зрения СП попал и аудит государственных средств, выделенных на общественно-экономические нужды, оказывающие прямое воздействие на гражданина.

Таким образом, Счетная палата провела 53 аудиторские миссии, 37 из которых касались финансовой отчетности, 12 миссий аудита эффективности и 4 миссии аудита соответствия. На основании заключений аудиторских проверок, СП выдала 38 заключений о финансовой отчетности, которые содержат 16 выводов, связанных с соответствием и эффективностью управления публичными фондами. Из общего числа заключений, 6 являются благоприятными, 22 – с оговорками, 8 – отрицательными и в 2 случаях СП высказалась о невозможности выражения аудиторского мнения (Агентство материальных резервов и Республиканский дом престарелых для инвалидов и пенсионеров в Кишинэу).

Исходя из установленных приоритетов, мы сосредоточились, в частности, на проведении аудита центральных органов власти и учреждений, подведомственных им (226). Мы проверили 168 органов местного публичного управления I и II уровня и 72 государственных и муниципальных предприятия, государственных учреждения, автономных органов публичной власти и других получателей государственных средств.

Т: Почему вы сосредоточились на финансовом аудите?

В.У.: Потому что это позволяет понять проблемы, с которыми сталкиваются сегодня госучреждения в вопросах учета доходов, расходов и государственного имущества, в том числе в сфере дебиторской и кредиторской задолженности и др.

Основными нарушениями в этой сфере являются задвоение доходов и расходов при взаиморасчетах, неотражение объектов недвижимости и земельных участков, неверный учет госдолга в уставном капитале юридических лиц и неверный учет дебиторской и кредиторской задолженностей.

Кроме того, было выявлено более 1 800 объектов недвижимого имущества и более 2500 гектаров земель, которые не были зарегистрированы в территориальных кадастровых подразделениях.

Т: Насколько я понимаю, Счетная палата только дает свои заключения, и все.

В.У.: Это не совсем так. Целью наших проверок является не только оценка финансовой отчетности. Мы выявляем нарушения, несоответствия с законами и правилами, в частности, в сферах, касающихся оплаты труда, государственных закупок, внедрения системы финансового менеджмента, контроля и др.

Также очень важен аудит процесса управления внешней помощью и субсидиями, выделенными государством, а также выявление упущений в законодательной базе по учету в бюджетной системе.

Т: Нам известно, что в 2018 году вы уделили особое внимание темам, представляющим повышенный общественный интерес. Почему?

В.У.: Рассмотрение вопросов, представляющих интерес для общества, повышает уровень доверия граждан государственным органам, а с другой стороны, дисциплинирует лиц, ответственных за государственные средства. В связи с этим, мы сосредоточены преимущественно на таких областях, как общественный транспорт и использование средств Дорожного фонда, конкурентоспособное сельское хозяйство и безопасность продуктов питания, качество воздуха и управление Экологическим фондом, социальная поддержка населения и др.

В контексте аудита указанных областей, мы смогли определить факторы, которые делают их уязвимыми. Таким образом, отсутствие четкого плана развития и неэффективное управление, например в сфере общественного транспорта, стали причинами нерентабельности и потерь. Также, проведенный нами аудит выявил нарушения при формировании Дорожного фонда и недееспособность механизмов его деятельности.

На вопрос, обеспечивает ли Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов соответствие импортируемых продуктов питания требованиям качества и безопасности, наши эксперты получили ответ «нет», то есть НАБПП выполняет эту свою задачу не полностью.

Что касается проверки качества воздуха в Республике Молдова, мы обнаружили, что он является реальной причиной для беспокойства и др.

Т: Деятельность СП направлена только на устранение выявленных нарушений или и на их предупреждение?

В.У.: Внешний аудит является неотъемлемым элементом системы разумного корпоративного управления, которая нацелена на оперативное выявление отклонений и нарушений от норм, принятых в области учета и финансовой отчетности, и на измерение эффективности, результативности и экономичности управления публичными фондами. Таким образом, лица, отвечающие за это управление должны отвечать за своевременное устранение выявленных несоответствий, чтобы предотвратить их, или, по крайней мере, избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Кстати, в целях улучшения институционального управления и снижения возможных рисков ненадлежащего использования публичных средств, СП проанализировала ошибки, обнаруженные в отчетном периоде, и направила 1 211 рекомендаций, которые были учтены проверенными субъектами.

T: Какова ситуация в части возбуждения уголовных дел на основании материалов Счетной палаты?

В.У.: Хочу отметить тот факт, что и в этом году мы руководствовались тезисом, что гораздо эффективнее предотвращать возникновение рисков мошенничества и коррупции, чем констатировать существование этих явлений. Тем не менее, в отчетный период мы направили в правоохранительные органы материалы 13 наших проверок. В итоге, было возбуждено 2 уголовных дела, в трех случаях в возбуждении уголовного дела было отказано, а 8 дел находятся на рассмотрении.

T: Что вы можете сказать о сотрудничестве СП с другими госучреждениями?

В.У.: Суть деятельности СП заключается в том, что результаты нашего труда анализируются и используются в процессе принятия решений. Именно с этой точки зрения сотрудничество между Счетной палатой, парламентом, правительством и другими заинтересованными сторонами является важным и абсолютно необходимым. Нашей общей целью является обеспечение наиэффективнейшей работы госучреждений и целевого использования государственных финансов, направленных на преодоление проблем, с которыми сталкивается сегодня общество в целом и каждый гражданин в отдельности. К этой цели мы последовательно шли в течение 2018 года, и она же останется нашим приоритетом в дальнейшем.

Кристина Пендя