Слепой мужчина не может попасть в больницу несмотря на наличие медстраховки

В редакцию «Блокнота Молдовы» обратился мужчина, пожелавший остаться неизвестным - мужчина просит помочь оказавшемуся в сложной ситуации человеку.

Он оплатил взнос в размере 2 028 леев в фонд медицинского страхования за слепого мужчину, проживающего в нищете на стройке, чтобы у него был медполис. О трагической истории этого человека он рассказал в подробностях.

- Мужчина работал сторожем на стройке, которая приостановилась, но он продолжал исполнять свои обязанности, поскольку своего жилья у него нет. Со временем болезнь глаз, которая прогрессировала без лечения, привела к слепоте, потом объект отключили от электричества и увезли вагончик, в котором располагалась охрана. Единственный, кто ему помогал едой и кипятком, это его коллега, работавший раньше на этой стройке.

Новый директор тоже помогает. Его можно вылечить и сделать операцию на глаза, но для этого ему нужна помощь.

Полис медицинского страхования ему купили и его можно положить в больницу N1 на 30 дней. Но у него, нет даже элементарных вещей. Его рост 178 см. Пока он будет в больнице, может быть с нашей помощью удастся собрать какие-нибудь деньги для операции или сделать ее по страховке, но тут тоже нужна помощь пройти бюрократическую машину нашего Минздрава. Все просто: ему надо попасть в больницу, обследоваться, а потом прооперироваться. Документы все есть, в том числе страховка. Нет семейного врача и дома..

Стройка где он живет, находится по адресу: Кишинев, ул. Димо 13/1.

Только ему трудно вставать и открывать ворота. У него есть и телефон, по которому ему можно позвонить - иногда он разряжается, и его друг берет домой зарядить аппарат. Мой знакомый хотел его поместить в спецучереждения для бездомных на улице Халтей, но, к сожалению, там нет персонала, который бы мог сопровождать слепого на обед и по другим нуждам.

Его зовут Вранча Валерий номер телефона 060258951.