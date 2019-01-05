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Происшествия
В Кишиневе полиция устроила рейд против особо наглых «буюканских алкоголиков»
05.01.2019

Столичная полиция отчиталась о работе во время новогодних праздников.

Для кого-то новогодние праздники - повод встретить Новый год, для других - отличный способ выяснить отношения на кулаках, будучи подогретыми градусами спиртных напитков. С 1 по 4 января полицейские отреагировали на 1 400 вызовов от горожан. Наиболее частыми правонарушениями, с которыми сталкивались правоохранители стали случаи хулиганства и пьяные драки.

Типичный вызов был сделан из сектора Буюканы. Там полицейским пришлось усмирять пьяную парочку, своими громкими криками мешавшую соседям спать.

- В результате неудобств, созданным неадекватным поведением лиц, жильцы жилого дома повторно обратилась в правоохранительные органы. Дебоширы были задержаны полицией, - сообщили столичные правоохранители.


 
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