Премьер Павел Филип поздравил Румынию c началом председательства в Совете Евросоюза

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип передал сегодня премьер-министру Румынии Виорике Дэнчилэ поздравительное послание в связи с началом председательства Румынии в Совете Европейского союза – ответственной и важной миссии.

По данным Управления правительства по коммуникациям и протоколу, Павел Филип выразил надежду, что за время председательства Румынии в Совете Европы Республика Молдова продвинется в отношениях с ЕС и укрепит свои позиции в «Восточном партнерстве».

«Приветствуем намерение председательствующей Румынии рассмотреть стратегическое сотрудничество со странами «Восточного партнерства». Республика Молдова заинтересована в расширении сотрудничества со странами ВП», - говорится в послании.

Глава кабинета министров Республики Молдова отметил, что в настоящее время диалог с Бухарестом находится на очень высоком уровне и совместная повестка дня является европейской. Стороны продолжат внедрение инфраструктурных проектов, которые призваны сблизить Молдову с ЕС.

Павел Филип пожелал Румынии успехов в осуществлении своих полномочий председателя Совета Евросоюза и выразил уверенность в том, что это хорошая возможность, как для продвижения европейской повестки дня Республики Молдова, так и для углубления двустороннего сотрудничества.

Румыния приняла председательство в Совете Европейского союза 1 января 2019 года. Совет Европейского союза является учреждением, в котором правительствами государств-членов ЕС продвигаются национальные позиции. Совет ЕС является одним из семи институтов ЕС, который, наряду с Европейским парламентом и Европейской комиссией, отвечает за согласование европейского законодательства