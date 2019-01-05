В последующие дни доллар подорожает, а евро подешевеет

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: евро бунтует, доллар "мнется".

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 9 января. Рождественские выходные молдавское платежное средство переживет с некоторым потерями. Больше всего нацвалюта просядет по отношению к евро. "Иностранец" после праздников окрепнет сразу на 11 банов и будет торговаться по 19,639 лея.

Доллар незначительно уступит свои позиции и подешевеет до 17,2091 лея.

Что касается остальных валют, то в плюсе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2533 в переводе на нацвалюту и 4,2092 в пересчете на молдавское платежное средство. Украинская гривна будет стоить 0,6191 лея.

На праздничные выходные, с 5 по 8 января 2019 года, евро продается по 19,523 лея, доллар - по 17,213 лея, российский рубль - по 0,2494 лея, украинская гривна - по 0,626 лея, а румынский лей - по 4,1836 в пересчете на молдавскую валюту.