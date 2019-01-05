Главная Национальная полиция запустила «Рождественский караван» Национальный инспекторат полиции организовал «Рождественский караван» в честь приближающегося праздника. Десятки полицейских автомобилей этим утром отправились в путь с Площади Великого Национального Собрания, чтобы подарить рождественское чудо 300 нуждающимся семьям страны. По словам полицейских, они также посетят около 1500 детей, проживающих во всех районах страны. Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк публикует на своей странице в социальных сетях краткие отчеты о посещенных городах и семьях республики.

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