Иван Дьяков: Необходима политическая воля для построения правового государства

Республике Молдова не удалось стать правовым государством. Соответствующее заявление сделал для радиостанции „Свободная Европа” бывший прокурор муниципия Кишинева Иван Дьяков. По его словам, на протяжении почти 30 лет, после того, как Республика Молдова завоевала свою независимость, дела не шли по пути построения правового государства, но зато добились вражды, бедности, ожесточения, ссоры, всего самого плохого, но только не положительных вещей. Иван Дьяков считает, что виновными в этом являются политики – как находящиеся у власти, так и находящиеся в оппозиции, так как они приходят в политику для улучшения своего материального положения, передает IPN.

По словам бывшего главного прокурора столицы, прокурорская деятельность скомпрометировала себя, так как эти люди находились чаще всего на службу у политиков, а данная ситуация существовала еще с самых первых лет независимости, когда находящиеся у власти политики поняли важность прокуроров. Данное положение ухудшилось, в частности, когда у власти находился Владимир Воронин, ведь прокуроры приглашались систематически к нему. Иван Дьяков считает, что большая заработная плата прокуроров ничем не изменила положение правового государства, данная зарплата является формой шантажа, заставляющая прокуроров и в дальнейшем служить власти, дабы они не потеряли эту заработную плату.

По выражению бывшего прокурора, необходимо создать такие условия, чтобы прокуроры подчинялись только Конституции и Кодексу уголовной процедуры. Генеральный прокурор должен один раз в полгода представить отчет перед Парламентом. На основании этого доклада, Парламент должен давать оценку и устанавливать критерии по их выполнению на предстоящий период. Иван Дьяков считает, что это невозможно выполнить без проявления политической воли.

Говоря о банковском мошенничестве, бывший прокурор столицы считает, что не будет желания возвращения денег столько времени, сколько люди, замешанные в той или иной мере в этом преступлении, находятся у власти или при власти и никому не выгодно решить данный вопрос. „Да, я считаю, что и общество не желает этого. Совсем просто, когда у кого-нибудь отсутствуют аргументы в борьбе с оппонентами, он вспоминает о миллиарде; он вспоминает об этом, когда это выгодно другой стороне, а не так, чтобы он поступал, как в других странах, в Германии и последний пример - во Франции, выйти и не уходить с площади, не поджигать Парламент, а не уходить, пока миллиард не будет доставлен тут”, сказал Иван Дьяков, добавив, что необходим закон о люстрации.