Немецкие эксперты определили препятствия роста молдавской экономики

По их результатам 2018 год сопоставим с 2016 и 2017 годами в том, что касается темпов глобального роста.

- Экономическая ситуация стабильна, однако рост на 4% является относительно низким для такой страны, как Молдова, - заявили эксперты.

В течение 2019 года МВФ и Всемирный банк ожидают относительно низкого роста в 3,8%, несмотря на ожидаемые благоприятные внешние условия, особенно в ЕС и СНГ.

Помимо сокращения населения, среди основных препятствий для экономического роста, упомянутых экспертами, являются слабость судебной системы и системы образования.

По их мнению, структурные реформы в судебной системе и в сфере образования необходимы для обеспечения большего экономического роста. С другой стороны, они считают, что есть положительные аспекты, которые нельзя игнорировать.

Примерами являются события в банковском секторе и налоговой администрации, которые показывают, что реформы возможны.

Еще одним позитивным событием, о котором свидетельствуют эксперты из GET Moldau, является осторожная макроэкономическая политика последних лет, которая, среди прочего, «способствовала тому, что нормализация денежной политики в экономике, сложившейся до сих пор, оказала незначительное влияние на Молдову».

Однако немецкие экономисты утверждают, что спорная реформа подоходного налога в прошлом году приведет к сокращению доходов с октября 2018 года.

В то же время наблюдается значительное увеличение расходов, особенно в плане субсидий и заработной платы, а также в том, что касается инвестиций.

Тем не менее, ожидается, что дефицит бюджета останется в рамках программы МВФ в 2018 году. Прогнозы Всемирного банка показывают дефицит в 1,9% ВВП, а на 2019 год дефицит бюджета оценивается в 2,8%.

- Несмотря на ослабление фискальной политики в преддверии парламентских выборов 24 февраля 2019 года, она остается управляемой, что является позитивным событием, - полагают эксперты.

По их мнению, международное сообщество должно оказать необходимую поддержку Республике Молдова после выборов. Однако, как передает mold-street.md, в качестве предварительного условия для этой поддержки должны быть определены четкие условия.