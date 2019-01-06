Полиция задержала трех студентов, подозреваемых в мошенничестве

Криминальную группировку сумели обнаружить в результате сотрудничества нескольких департаментов правоохранительных органов.

Накануне, 5 января, в домах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых полицейские обнаружили «белые» банковские карты, карты различных банков, 448.7 тысяч леев, 10 тысяч долларов, 5 тысяч евро и специальное оборудование.

Кроме того, были задержаны трое молодых людей в возрасте от 26 и до 31 года, которые работали и обучались в области информационных технологий.

Согласно материалам делам, один из задержанных ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов в Будапеште, после совершения серии краж из банкоматов.

Преступная группировка обладает связью с другим формированием, раскрытым в октябре 2018 года, которое также специализировалось на краже с банковских карт, однако использовали другие методы.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 8 лет тюремного заключения.