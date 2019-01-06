В силу вступают новые положения для водителей

Согласно поправкам, водитель, нанесший повреждения средней тяжести пешеходу, может избежать уголовное ответственности по соглашению сторон.

Кроме того, примирение сторон может также применяться в случае нарушений 1 части 264 статьи Уголовного кодекса, касающейся случаев, когда несоблюдение правил движения или эксплуатации транспортных средств лицом, ответственным за транспортные средства, повлекло за собой по неосторожности причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью.

До внесения этих изменений это нарушение наказывалось штрафом в размере до 650 условных единиц, то есть до 32 500 леев, или общественными работами до 240 часов, или лишением свободы на срок до трех лет с возможным лишением права управлять транспортным средством на срок до двух лет.

Согласно Уголовному кодексу, примирение является актом, посредством которого устраняется уголовная ответственность за незначительное преступление или преступление средней тяжести, если лицо не имеет судимости за аналогичные преступления, совершенные умышленно, или если по отношению к нему не было прекращено вследствие примирения уголовное производство по аналогичным преступлениям, совершенным умышленно в последние пять лет.