ТОП-10 удачных политических ходов в нынешнем политическом сезоне

Как правило, политиков критикуют за подавляющее большинство их действий. Но, иногда им удаются ходы, которые по достоинству оценивают в том числе политтехнологи. Именно такие удачные политические ходы собраны в условном рейтинге.

1). Сбалансированная внешняя политика президента Додона

И ранее президент Додон продвигал сбалансированную внешнюю политику, но в этом сезоне он превзошел сам себя, а результаты видны «невооруженным глазом». Конечно, это отражается и на рейтингах главы государства, и сыграет немаловажную роль на предстоящих парламентских выборах.

2). Национальное собрание ДПМ

Несмотря на критику со стороны оппонентов нынешней власти и некоторых политических аналитиков, национальное собрание ДПМ стало хорошим политическим ходом для этой партии. Собрание мобилизовало актив и передало обществу сигнал о том, что у партии есть поддержка.

3). Предвыборные переговоры ПДС, ППДП, ЛДПМ и ЛП

Укрепления проевропейского лагеря очень ждут представители правого электората, поэтому, даже если переговоры правых партий ни к чему не приведут, сам факт их проведения является очень важным политическим ходом.

4). Митинги ПСРМ

В течение двух месяцев ПСРМ проводила митинги в районах страны, а в середине ноября – масштабный митинг на главной площади столицы. Эта акция стала очень мощным сигналом о силе и влиянии ПСРМ, что очень важно для партии в избирательном контексте.

5). Расширение социальной деятельности партии «Шор»

В новом политическом сезоне, было очевидно, что партия «Шор» расширила свою социальную деятельность, а это заметно повлияло на рейтинги партии. При сохранении того же темпа, или при его наращивании, партия «Шор» вполне может с большим оптимизмом смотреть на следующие парламентские выборы.

6). Переговоры унионистов

В новом политическом сезоне семь унионистских партий неоднократно пытались найти оптимальное решение для участия в следующих парламентских выборах. Это хороший политический ход, потому что унионистский электорат пока еще не определился в своих предпочтениях, и по-прежнему находится в ожидании предложений.

7). Объявленный ДПМ референдум

ДПМ предлагает провести референдум (одновременно с парламентскими выборами) по вопросу сокращения числа депутатов со 101 до 61. Это шаг, который может принести демократам дополнительные голоса, потому что сокращение численности депутатов пользуется широкой поддержкой народа.

8). Кампания ПДС и ППДП

ПДС и ППДП дали старт кампании, в рамках которой они отправляются в населенные пункты страны для общения с гражданами, в том числе из диаспоры. Это может сыграть важную роль в распределении предпочтений избирателей, так как одной из уязвимых сторон проевропейских партий является именно слабое присутствие на местах ( особенно актуально для ПДС).

9). Активизация партии «Наша Партия»

Несмотря на то, что на центральном уровне это не слишком заметно, на местах партия «Наша Партия» существенно активизировалась. Вероятно, это связано с предстоящими парламентскими выборами. В любом случае, это только на пользу НП.

10). Мероприятия по случаю 25-летия ПКРМ

В новом политическом сезоне коммунисты провели ряд мероприятий, посвященных 25 – летию основания ПКРМ. Они сплотили ряды ПКРМ, мобилизовали актив и заметно улучшили имидж партии в обществе.