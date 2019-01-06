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И смех, и грех: Американский посол возмущен вмешательством России в делишки… США в Молдове
06.01.2019

Ему советуют лучше глянуть на бюджет румынского государства, выделенный на работу по исчезновению нашей страны.

Известный политический деятель Молдовы Валерий Осталеп опубликовал пост в соцсетях:

"Когда в следующий раз американский посол скажет что то про вмешательство в выборы, пусть не забудет подчеркнуть что миллион румынских граждан выбирают власть в Молдавии. И пусть глянет на бюджет румынского государства выделенный на работу по исчезновению Молдавии. А то ваши заявления похожи на петросяна".

Тут же посыпались отклики: "Надежда только на разум народа. Не отдать свою страну", "Всюду свой нос суют!"...

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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