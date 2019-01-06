Выход есть: Как гражданам Молдовы без румынских паспортов навсегда обосноваться в Европе

Мы узнали, сколько будет стоить вид на жительство и дальнейшее получение гражданства в тех странах ЕС, которые популярны у наших соотечественников.

Обосноваться в ЕС на постоянной основе - мечта, пожалуй, каждого второго молдаванина. Как правило, иммиграция ассоциируется у людей с благополучной жизнью, ведь социальная, экономическая и политическая стабильность европейских республик выступает в этом гарантом, по их мнению.

«Комсомолка» составила рейтинг стран, где проще всего получить вид на жительство, провернув комбинацию: сначала покупка недвижимости — потом вид на жительство. Такой обмен инвестиций на ВНЖ называют «золотой визой», и на сегодняшний день это наиболее простой способ «закрепиться» в Европе, правда, недешевый.

Испания

Несмотря на высокий «порог входа», испанская программа пользуется огромным спросом. За пять лет работы проекта страна выдала инвесторам порядка 2500 виз.

Чтобы получить вид на жительство в солнечной Испании, придется инвестировать более 500 000 евро, приобретая один или несколько объектов недвижимости.

Такой ВНЖ не дает права на работу на территории Испании, но в то же время в течение двух лет вы с семьей свободно можете путешествовать по Европе.

ВНЖ Испании может получить семья заявителя, включая супругу и финансово зависимых детей до 26 лет. Родители заявителя в программе участвовать не могут.

Важный момент - необходимо проживать в стране не менее 7 дней в году, иначе вам откажут в продлении карты ВНЖ.

Латвия

Временный вид на жительство в стране на берегу Балтийского моря предоставляется сроком на 5 лет. Для получения латвийского ВНЖ минимальная сумма вложений в объекты недвижимости должна составлять не менее 250 тысяч евро (или порядка 80 000 евро по кадастровой стоимости). Речь идет о недвижимости c территориальным расположением в Рижском регионе и плане его территориального развития (Рига, Юрмала, Бабите, Марупе, Балтэзерс, Адажи, Саулкрасты, другие районы и города).

Учтите, в момент оформления ВНЖ вносится государственная пошлина в размере 5% от стоимости недвижимости.

Чтобы преодолеть порог входа, претенденты на ВНЖ в провинции могут приобрести сразу два объекта недвижимости стоимостью от €125 000 каждый (и кадастровой стоимостью от €40 000). Провинцией считаются все территории за пределами Риги, Юрмалы, Адажи, Бабите, Балдоне, Царникавы, Гаркалне, Икшкиле, Кекавы, Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилса, Саулкрасты или Стопиньского края.

В отличие от Испании по истечении 5-ти лет вы, как инвестор, получаете право на получение постоянного вида на жительство в Латвии. Правда, в этом случае в течение этих 5 лет нельзя отсутствовать в стране более 6 месяцев подряд.

Кроме того, в Латвии ВНЖ придется подтверждать ежегодно. Для этого необходимо будет каждый год подавать документы, доказывающие ваши права на пробретенное имущество. Потребуется также справка об уплате налогов.

Болгария

Болгария привлекает наших граждан, в первую очередь, непосредственной близостью, во-вторых, относительно низким порогом входа.

Видом на жительство (ВНЖ) в Болгарии называется статус «Продолжительное пребывание».

Для получения статуса иностранцу достаточно приобрести недвижимость стоимостью 300 000 евро. Не важно — коммерческую или жилую.

Другой путь — вложить 125 000 евро в устав болгарской компании, которая обеспечит хотя бы 5 рабочих мест в неблагополучных районах страны.

Статус дает право нахождения в республике на срок до одного года и продлевается ежегодно. Пятикратное получение ВНЖ дает иностранцу право обратиться за разрешением на долгосрочное пребывание (ДВЖ) в стране — на 5 лет.

Греция

В Элладе, как называют греки свою страну, иностранным владельцам недвижимости выдается пятилетний вид на жительство. Стоимость недвижимости должна быть не меньше 250 000 евро. Приятный бонус — право ВНЖ распространяется на всю семью инвестора.

Республика Кипр

Получить вид на жительство Кипра можно несколькими способами. Для удобства кипрское правительство разделило ВНЖ на несколько категорий

Категория D. ВНЖ типа Pink Slip выдают иностранцам, которые арендовали или приобрели недвижимость на Кипре. Чтобы получить ВНЖ этой категории, важно соблюсти два условия: первое - иностранец обязуется не вести экономической деятельности в стране, второе — может подтвердить доход из-за границы в размере от 15 тыс. евро в год.

Категория F. Это непосредственно ВНЖ за покупку недвижимости, которое не дает права работать, вести бизнес или получать любые доходы на территории Кипра.

Отличия категорий ВНЖ также в том, что при получении ВНЖ категории D достаточно просто арендовать недвижимость. Для карты категории F покупка обязательна, причем на сумму от 300 000 евро. Кроме того, ВНЖ категории F может получить вся семья заявителя, включая детей и родителей. Все остальные категории ВНЖ – индивидуальные, то есть их может получить только сам заявитель.

Еще один небольшой нюанс. Если вы заинтересованы в ВНЖ категории F, вторичный рынок жилья нет смысла рассматривать. Поскольку, по правилам программы, только покупатели жилья в новострое, причем купленного напрямую у застройщика, получают право претендовать на заветную карту.

Португалия

В стране действует достаточно простая и лояльная программа получения вида на жительство. Достаточно выполнить три условия. Приобрести недвижимость на сумму не менее 500 000 евро. Или же вложить не менее €350 000 в недвижимость старше 30 лет, либо если имущество территориально расположено в районах культурно-исторического наследия или восстановления городской среды.

Или же открыть компанию, в которой будут работать как минимум 10 человек. В обязательном порядке нужно находиться в стране 30 дней в году. Кстати, все остальное время жилье можно сдавать в аренду.

Мальта

На Мальте претендовать на ВНЖ может любой иностранец, который в состоянии приобрести недвижимость за 270 000 евро. Однако помимо инвестиций в недвижимость, власти просят вложить 250 000 евро в гособлигации сроком обращения от 5 лет и сделать невозвратный правительственный взнос в размере 30 000 евро. В итоге, чтобы получить «золотую визу», необходимо выложить €550 000.

Программа позволяет получить карту ВНЖ и при аренде недвижимости минимум за 10 000 евро в год. В этом случае итоговая сумма составит от 330 000 евро.

А ТЕПЕРЬ – САМОЕ ГЛАВНОЕ

Получение гражданства

Участники инвестиционных программ в дальнейшем могут рассчитывать на получение гражданства.

Греция – через 2 года после получения ПМЖ (всего 7 лет).

Испания – через 5 лет после получения ПМЖ (всего 10 лет).

Кипр – через 7 лет после получения ПМЖ (всего 7 лет).

Латвия – через 5 лет после получения ПМЖ (всего 10 лет).

Португалия – через 1 год после получения ПМЖ (всего 6 лет).

Участники мальтийской программы ВНЖ не смогут в будущем претендовать на гражданство.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ