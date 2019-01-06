На дорогах гололёд, республиканские трассы не очищены от снега: что происходит с погодой в Молдове

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Общество
Небольшой снег в Молдове в очередной раз привёл движение на республиканских трассах к затруднению.
Как сообщают пользователи Фейсбук, трассы оказались не очищены, а на дорогах и тротуарах в столице гололёд. В частности упоминаются трассы Кишинев-Хынчешты, направление в сторону Бельц, Оргеева, в сторону южных регионов Молдовы и так далее – везде одна ситуация.
«Неожиданно зимой выпал снег, службы не готовы, а машины заняты... Ну как всегда в общем то», – рассказывают столичные жители. Небольшие осадки сковали движение и в Кишиневе.
По данным сервиса Google Maps, город стоит в заторах.
Молдова опять оказалась не готова с тому, что выпадет снег
Небольшой снег парализовал движение
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