В советской Молдавии педофилов не было, а первый маньяк убивал девушек, мстя им за свою венерическую болезнь

Опер с громадным стажем работы Константин Бусуйок рассказал «Комсомолке» о ворах в законе и о том, как боролись с преступностью в советские годы.

Агапыч — настоящий опер, до последней косточки, еще с тех, советских времен. Бывший первый заместитель начальника департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией начинал службу в милиции в 1979 году. К 1989-му дорос до первого зама начальника департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Работал в самые лихие, девяностые годы. Сегодня полковник

Константин Агапович Бусуйок — заместитель генерального директора Государственного предприятия МВД «Охранные услуги» . Мы сидим в его комфортно-прохладном кабинете, и Константин Агапович рассказывает о громких преступлениях, поднявших на уши всю милицию МССР, о ворах в законе того времени и о том, сколько было денег в воровском общаке.

«Отрезал руку жертве и пугал ею девушек, грабя их»

- В период 1981-82 годов в Кишиневе были зарегистрированы 3 зверских убийства молодых женщин, - рассказывает Константин Агапович. - Первое убийство было совершено в парковой зоне возле стрельбища «Динамо». Женщину изнасиловали и зарезали. Вторую девушку мы обнаружили под мостом на улице Набережной. Вскоре была убита еще одна девушка в лесу на Буюканах, возле ресторана «Бутояш». У последней жертвы преступник отрезал кисть руки, которой впоследствии пугал женщин, угрожая и вымогая деньги. Мы его долго искали. Как впоследствии было установлено, маньяком оказался некто Павел Скрипник. У него была прекрасная семья, дети, он работал столяром на мебельной фабрике. Мотивом своих преступлений маньяк назвал месть женщинам, заразивших его венерической болезнью. Семья по этой причине распалась, и он таким образом начал мстить женщинам. Он «красиво» работал. Резал своих жертв жестоко, нанося по 27-30 ножевых ранений и стараясь не оставлять следов.

- Как маньяк выбирал своих жертв?

- Знакомился с ними на улице. Входил к ним в доверие и приглашал погулять в парке. Его трудно было найти, потому что он не был ранее судим и ни к какой преступной группировке не принадлежал, в нашей картотеке его не было. Когда мы вышли на его след, он скрылся в России, уехал в Тюмень. И там продолжал убивать. Тоже изнасиловал и убил трех девушек. Его взяли местные опера, был суд, который приговорил его к расстрелу. Когда мы, наконец-то, через год вычислили (а он уехал с концами, даже с родственниками все отношения оборвал), что он переехал в Тюмень, его к тому времени уже расстреляли. Мы сличили почерки убийств, да, это был наш «клиент». Но он к тому времени по приговору Верховного суда уже был расстрелян.

- В советское время маньяки были редкостью...

- Мы даже не знали и не думали, что такие люди есть! Скрипник был первым маньяком в советской Молдавии. И я не помню, чтобы были педофилы, чтобы мы ими занимались. Мы на таких не попадали. Их в Молдавии не было!

Вспомнил еще одно громкое дело. В 1985 году была задержана группа несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, подозреваемых в совершении серии тяжких преступлений - убийств, грабежей и разбоев. Первой их жертвой стал учащийся профтехучилища, которого ограбили и убили на улице Волкова на Чеканах. Второй их жертвой стал юноша-призывник, житель Яловен, приехавший в Кишинев попрощаться со своей девушкой перед уходом на службу в армию. На улице Заднипру эта банда несовершеннолетних его ограбила и убила, нанеся ему 32 резано-колотых раны. Третьей их жертвой стал молодой мужчина, которого ограбили и убили возле кафе «Березка» на Чеканах. Всего на счету этой банды было пять или шесть убийств. Все они учились в одном ПТУ и состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Помню, им всем до десяти лет дали, так как они были несовершеннолетними. Мы эту банду быстро вычислили, всего за полгода.

«В воровском общаке было не меньше миллиона советских рублей»

- Воры в законе были всегда. А в советское время вы их сильно прижимали?

- Был один лидер. Некто Валерий Ротарь по кличке Зеленый. Он был карманником. Дважды сидел за карманные кражи и считался одним из лучших щипачей Советского Союза! Всегда «работал» в общественном транспорте. Так принято в воровском мире, что вором в законе может стать только карманник. Не грабитель, не убийца, а только карманник. Но Зеленый не захотел стать вором в законе. Он отсидел, вышел на свободу и женился. А ведь по воровскому закону вор в законе не может иметь семьи. Несмотря на то, что он был лидером преступного мира Молдавии, вором в законе он стать не захотел. У Зеленого был подручный, фарцоман Балан по кличке Жан. Он занимался махинациями с иностранцами. «Кидал» их при обмене валюты, были у него проститутки-клофелинщицы. Доход шел в воровской общак, который держал некто Николай Мунтян по кличке Кыра.

- Сколько денег могло быть в общаке в советское время?

- Миллион советских рублей. Общак держали в рублях, в золоте и в золотых монетах. Если вор не сдавал часть добычи в общак, ему могли палец отрезать или ухо. А были и кассиры, у которых были целые ведомости, сколько пришло в общак денег, сколько и на что ушло. Сегодня общак у Маккены, он в тюрьме.

- А в Молдове есть сегодня воры в законе?

- В 90-е годы в Молдове орудовали 5 группировок, каждую из которых возглавлял вор в законе: группировка вора в законе по кличке Мику, он же Гылкэ; группировка вора в законе по кличке Жека, он же Гришин; группировка вора в законе по кличке Шкет, он же Григорьев; вор в законе Малхаз, он же Джапаридзе; некто Гушан по кличке Патрон, тоже имел свою организованную преступную группу. Кстати, чтобы вы знали, в Молдавии вором в законе в семидесятых был Бец. О нем несколько лет назад в России целый сериал сняли - «Охотники за бриллиантами», Петр Федоров в нем сыграл Беца. Он родом из села Реча. Бец стал одним из первых киллеров Советского Союза.

В популярном сериале «Охотники за бриллиантами» молдавского вора в законе Беца сыграл Петр Федоров (Кадр из фильма).

- А как он стал вором в законе, раз убийца не мог им стать?

- Он считался вором в законе, но еще не был утвержден воровским миром. Впоследствии он уехал в Россию и при переходе вместе с украинскими бандитами административной границы Грузии сотрудники погранохраны их застрелили. Они убили двух братьев-близнецов в Одессе, их дядя был миллионером в Ташкенте. Бец обворовывал музеи Лермонтова и Толстого в Москве. Бец был ростом под метр девяносто, красивейший мужик! Умел управлять любым видом транспорта, стрелять из всех видов оружия. Очень смелый был... Кстати, почему-то так получается, что все молдавские воры в законе - из Страшенского района. В общем, грузины Дато и Вахо, которые стали ворами в законе за деньги, короновали Мику, который сидел за изнасилование и убийство. А должны были короновать Мишу Райляна - Молдована. Это был самый дерзкий бандит. Его вызвали на коронацию, но он не стал признавать русских, украинцев, только молдаван. На что ему ответили: «Брат, в воровском мире нет национальностей! Всех нужно убивать, насиловать и грабить». Поэтому его не стали короновать. И корону принял Мику. Потом вором в законе стал Жека Гришин.

- Когда была лучше криминальная обстановка, в советское время или сейчас?

- Самыми тяжелыми были девяностые годы. Ведь что творилось! Рэкет, вымогательства, убийства! Только когда мы создали в 1997 году департамент по борьбе с организованной преступностью, тогда мы начали их душить! И сегодня в стране все спокойно.

- Почему сегодня в нашей стране столько жестоких преступлений происходит?

- От бедности и из-за пьянства. У нас нет заказных убийств, только бытовые. С приходом в руководство МВД генерала Александра Ефимовича Жиздана и Ивана Сергеевича Цуркана в стране организованная преступность практически полностью искоренена.

МОЛДАВСКИЕ ВОРЫ В ЗАКОНЕ В 90-Х— КТО ОНИ (ИЗ ОПЕРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

1. «Мику».

Гылка Петр Федорович. 17.07.1962. урож. с. Кодрянка Страшенского района. Проживает в Кишиневе. Ранее судим. В начале февраля 1994 года был признан как «вор в законе». В 1996 году на «сборе» криминального мира, проведенного в Москве, между ним и «Шкет» были разделены сферы влияния в Молдове. Согласно принятого решения на этом «сборе», Мику отвечает за финансирование криминального мира и СИЗО. Под его влиянием криминальные группировки, которые действуют в Молдове. В его распоряжении группа, которая отвечает за безопасность, личная охрана, связи с органами госвласти и контроль над криминальными группами. Группа имеет в наличии разного вида оружия. Его деятельность контролируется авторитетами мира из РФ, которыми он и был признан как «вор в законе».

2. «Зеленый», «Дедушка», «Бунелул»

Ротарь Валерьян Григорьевич. 12.07.1947. урож. с. Скулень Фалештского района. Проживает в Кишиневе. Ранее судим семь раз. Сфера влияния: хозяин ресторана «Беллуно», «Ла бунел», «Ла буника», футбольная команда «Конструкторул», большинство игровых автоматов. Под его контролем гостиницы «Виерул», «Турист», магазин «Тоамна де аур», кафе «Сюрприз», валютные операции фальшивыми деньгами. Имеет тайные связи с органами власти. Численность группы более 15 человек.

3. «Жан».

Балан Кирилл Александрович. 05.06.1959. урож. с. Ратуш Оргеевского района. Проживает в Кишиневе. Ранее судим. Сферы влияния: контролирует гостиницы «Кишинэу» и «Национал», курирует группы мошенников возле вышеназванных гостиниц и Центрального рынка. Курирует проституток в этих гостиницах. Численность группы составляет свыше 35 человек. Сбор в гостинице «Кишинэу».

4. «Шкет».

Григорьев Вячеслав Валерьевич. Урож. Кишинева, проживает в Кишиневе. Ранее судим. В 1995 году был признан как «вор в законе». В 1996 году на сборе «криминального мира», проведенного в Москве, между ним и «Мику» были разделены сферы влияния в Молдове. Согласно принятому решения на этом сборе, «Шкет» отвечает за СИЗО. В его распоряжении группа, которая отвечает за безопасность, личная охрана, связи с органами госвласти и контроль над криминальными группами. Группа имеет в наличии разного вида оружие. Его деятельность контролируется авторитетами из криминального мира из РФ, которыми и был признан как «вор в законе».

5. «Кыра».

Мунтяну Николай Георгиевич. 21.01.1951. урож. Яловен, проживает в Кишиневе. Ранее судим. В настоящее время не является членом ни одной группы, но контролирует финансы криминального мира - «общак». Имеет личную охрану - более 10 вооруженных лиц.

Примечание. Финансы преступного мира используются для подкупа органов власти, за услуги хороших адвокатов, для снабжения мест лишения свободы наркотиками, спиртными напитками, продуктами питания, помощь освобожденным из мест лишения свободы, для приобретения оружия, техники и автотранспорта, техники оперативного характера, модернизированных средств связи, для поддержки семей погибших преступников и находящихся в местах лишения свободы, для продвижения лиц преступного мира на посты в органы власти для финансирования сборов преступного мира и командировок за границу.

ЛЕОНИД РЯБКОВ