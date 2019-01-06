Прости нас, Молдова, мы все потеряли!

О стране полвека назад...

Кишинев – столица Советской Молдавии, ее политический и административный центр. В 1966 году город, героическая история которого богата славными датами и событиями, отпраздновал свое 500-летие.

Прошли годы. Затянулись раны войны. Кишинев неузнаваемо изменился. Хороши его просторные улицы и проспекты, широкие площади, современные архитектурные ансамбли. тенистые аллеи и парки, величественные новостройки жилых кварталов, светлые, просторные Дворцы культуры и театры, музеи и стадионы.

Сегодняшний Кишинев – крупный индустриальный, научный и культурный центр с населением около 600 тысяч человек. В городе – десятки современных фабрик и заводов‚ Академия наук Молдавской ССР и ее научно-исследовательские институты, шесть вузов, много средних специальных учебных заведений, профтехучилищ, общеобразовательных школ.

Академия наук Молдавской ССР в Кишиневе. 1970 год. Фото: Якова Берлинера/ РИА Новости

Молдавский хирург Наталия Георгиу рассматривает рентгеновские снимки во время обхода больных. 1972 год. Фото: Бориса Кауфмана/ РИА Новости

Танец “По дороге в Кишинев” в исполнении заслуженного коллектива Молдавской ССР Государственного академического ансамбля народного танца “Жок”. 1968 год. Фото: Бориса Кауфмана/ РИА Новости

В послевоенные годы в столице Молдавии были созданы новые отрасли промышленности: химическая, машиностроительная, электротехническая, приборостроительная, крупнопанельного домостроения и другие.

Работницы фабрики в обеденный перерыв едят выпечку, приготовленную в кондитерском цеху. Швейная фабрика имени 40-летия ВЛКСМ. Тирасполь, Молдавская ССР. 1975 год. Фото: Маторина/ РИА Новости

В республике и за ее пределами хорошо известно производственное объединение «Виброприбор». Осциллографы, производимые здесь, вывозятся во все союзные республики и во многие государства. В электротехнической промышленности и в современном приборостроении широко используется микропровод в пять раз тоньше человеческого волоса. Такой провод выпускает известное во всей стране кишиневское научно-производственное объединение «Микропровод».

Площадь Победы в Кишиневе. 1970 год. Фото: Якова Берлинера/ РИА Новости

Сегодня столица Молдавии – Один из красивейших гороцовСоветского Союза. Центральная магистраль – проспект Ленина– просторна и наряцна, ее архитектурный ансамбль отличается органичным единством современных зданий, учреждений, театров, магазинов, жилых домов. При строительстве удачно используются белый ракушечник, молдавская мозаика и своеобразные карнизы, которые придают постройкам характерные национальные черты. Особенно красив ансамбль музыкально-драматического театра имени А. С. Пушкина, сочетающий в себе современность и элементы классического стиля второй половины Х1Х века.

В последнее десятилетие в Кишиневе созданы промышленные зоны – Новые Чеканы и Боюканы, возведены жилые районы – Рышкановка, Ботаника, Новые Будешты.

Высотные жилые дома микрорайона Рышкановка в Кишиневе. 1985 год. Фото: И.Зенина/ РИА Новости

Главная площадь столицы – площадь Победы с памятником основателю Советского государства В. И. Ленину. В дни нар0дных празднеств здесь прохоцят демонстрации трудящихся. С левой стороны возвышается современное здание из бетона, стекла и металла – Дом правительства Молдавской ССР. С правой стороны – арка Победы. К западной части плоЩади примыкает парк имени А. С. Пушкина. Его украшение – аллея скульптур классиков молдавской литературы, а в центре парка – бюст А. С. Пушкина, установленный в 1885 голу на средства жителей гороца. Великий русский поэт прожил в Кишиневе в ссылке с сентября 1820 по июль 1823 гоца. Здесь А. С. Пушкин полдерживал связь с декабристами Южного общества. В городе нахоцится дом-музей поэта.

Тысячи деревьев, огромные ковры из цветов украшают улицы и площади Кишинева. Особенно красив и живописен Центральный парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Он разбит вокруг Комсомольского озера, созданного на пустыре в долине небольшой речки Боюканы. Город окружен зеленым поясом, заповедными зонами.

Столица Молдавии – гордость нашей страны. Она как бы символизирует историю народа, достижения советского строя и расцвет наций, ставшие возможными только при социализме.

Учительница молдавского языка школы села Ларга объясняет урок ученикам. 1972 год. Фото: Бориса Кауфмана/ РИА Новости

Молдавский самодеятельный ансамбль “Приетения”. Ученики танцевальной группы ансамбля. 1974 год. Фото: Борис Кауфман/ РИА Новости