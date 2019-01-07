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Общество
Погода в Молдове на 7 января: Температура опустится до -11 градусов
06.01.2019

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 7 января. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 7 января, ночью на всей территории республики ожидаются осадки в виде снега.

В столице температура днем составит -3...-6 градусов, ночью - -7...-10 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне -4...-7 градусов днем и -8...-11 ночью.

На юге Молдовы температура воздуха составит -2...-5 градусов днем и -6...-9 ночью.

Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, 5-10 м/с


 
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