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Новости GSM
Телефонные операторы снова предупреждают об опасных международных звонках
07.01.2019

Новый вид телефонного мошенничества набирает обороты. Незадолго до Нового года мы уже сообщали о новом виде телефонного мошенничества в Молдове – гудки с незнакомых международных номеров, при попытке перезвонить на которые со счёта тут же пропадает весьма солидная сумма.

После Нового Года, несмотря на усилия и бдительность телефонных операторов, проблема сохранила актуальность, а вероятность попасть на удочку мошенников именно в период праздников, когда люди начинают интенсивно звонить друг другу (часто находясь в состоянии алкогольного опьянения), особенно велика.

В связи с этим компания Moldcell выпустила ещё один пресс-релиз, в котором предупредила о необходимости быть внимательными с подобными ситуациями.

- Внимание! Если вам звонят или шлют СМС с незнакомого международного номера, вы можете стать жертвой мошенничества! Мы заботимся о наших клиентах и блокируем все номера, с которых выявляются попытки звонков с целью мошенничества. Также мы запустили кампанию по информированию клиентов о таких рисках. Если вы располагаете информацией, делитесь с ней близкими, вместе мы сможем быстрее справиться с нарушителями и мошенниками, - гласит заявление сотовой компании.


 
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